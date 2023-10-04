環長：一個月內提中長期碳定價趨勢評估架構

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台灣目前的碳定價制度採碳費先行，但《氣候變遷因應法》也保留發展碳稅的法規授權 ，立委洪申翰指出，對於碳定價的問題要有中長期的評估跟規劃，環境部長薛富盛允諾一個月內提供中長期碳定價趨勢評估架構，並同意參考科學基礎減量目標倡議（SBTi） ，訂定優惠費率子法 。

立法院社會福利及衛生環境委員會今（4）日，審查環境部2024年度預算案主管預算，民進黨立委洪申翰在質詢時提到，碳價最重要的精神就是反映二氧化碳排放的外部成本，而透過碳定價制度，可以把承擔成本的責任轉回到排放源身上。《氣候變遷因應法》也納入「外部成本內部化」、「使用者付費」等重要原則，顯示台灣的碳定價制度也依循了國際的重要原則。

薛富盛回應，接軌國際非常重要，他認為碳有價在兩個層面實現，一是排放源，二是使用者，未來2050淨零之下，全民都要體認到消費造成碳排，美國也認為排碳就要繳碳稅，但台灣現階段是碳費優先。

洪申翰直言，碳費先行絕對不是台灣碳定價的最終方案，對於碳定價的問題要有中長期的評估跟規劃，隨後要求，環境部能否在1個月內提供中長期碳定價趨勢評估架構？薛允諾會盡速評估。

洪申翰進一步指出，從修法以來，碳費優惠費率都是爭議非常大的條文，民間團體認為，碳定價既然是排放者要負擔成本，為何還能給予優惠？各方也擔心自主減量計畫的標準怎麼訂定。洪申翰強調，為了讓大家能客觀解決爭議，修法協商時提出了立法說明，必須引用科學性的方法，訂定能夠拿到優惠費率的標準。而現在國際間最有共識的，就是「科學基礎減量目標倡議」（SBTi）。薛富盛認同科學為本的方法論，承諾會參考SBTi，訂定優惠費率子法。

另外，薛富盛先前受訪時都談到需要考慮綠色通膨的影響，洪申翰建議，如果要認真思考綠色通膨，可以參考美國國會去年通過的降低通膨法案，該法案涵蓋了許多降低賦稅的綠色計畫，對抗通膨、吸引綠色投資、促進低碳產業發展，所以如要降低綠色通膨，應要跟其他部會討論，從提升財稅工具來思考，而不是降低碳費費率、降低了排放者應該承擔的責任。