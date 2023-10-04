《基金》臺灣50指數破半年線加碼一年勝率高 2檔ETF買氣增

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【時報記者任珮云台北報導】國發會景氣對策信號開出第10個月藍燈，不過根據綜合判斷分數，景氣已有落底跡象，主計總處預估第4季經濟成長率為全年最高，2024年經濟成長率將超過3%優於今年，為台股第4季表現帶來推力，包括元大台灣50(0050)、「小0050」元大臺灣ESG永續ETF(00850)，以及交易取向的元大台灣50正2(00631L)，均有逢回布局，參與反彈機會。

最廣為人知的市值型ETF 0050，所追蹤的臺灣50指數具有高度的可預測性，只要台灣上市50大企業市值成長，就會帶動臺灣50指數持續向上。統計2017年至2022年台股上漲年度，臺灣50指數成分股市值年增率皆超過2成，今年以來至9月21日，年增率則為14.7%。0050憑藉與時俱進的成分股調整，始終跟隨台股行情，反映台股企業優異的營運韌性，具有大盤回漲時「絕不錯過行情」特色，更適合在股市相對低點布局。

經整理Bloomberg數據，自0050於2003年成立以來至2023年8月底，臺灣50指數共有84次月收盤價跌破半年線，後續三個月、六個月、一年平均反彈3.1%、5.8%、13.4%。著眼於權值股的反彈力，市場近期展開逢低加碼，依據集保結算所資料，0050於9月投資人數月增1.6萬人，為市值ETF 第一；元大台灣50正2(00631L)投資人數同步來到近1.7萬人新高。

另一檔主要持股與0050高度一致的元大臺灣ESG永續ETF(00850) ，是國內唯一「季配+永續+市值型」台股ETF，00850有單一個股權重上限30%限制，且目前股價只有0050的四分之一，隨著季配ETF成主流，有不少投資人注意到除了存高股息ETF，市值型ETF的成長性也很重要，根據元大投信整理證交所8月底數據，00850定期定額戶數單月增幅達15.3%，為前十名排行榜中唯一月增率雙位數。

針對更積極參與反彈行情的投資人，元大台灣50正2(00631L)持有近月台指期及台灣50ETF期貨，提供單日正向兩倍的報酬，在行情趨勢明確例如波段上漲或波段下跌時，複利效果會使00631L漲得比0050的兩倍還多，跌也會比0050的兩倍少。在所有台股槓桿ETF中，00631L規模與成交量均為最大。

相較於直接投資台指期，00631L沒有到期結算壓力，投資人只要買進就能持續持有，不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭。不過仍然提醒，槓桿ETF看對方向可放大獲利，看錯方向虧損也將放大，操作前應謹慎評估，並衡量自身風險屬性與商品適合度，若行情不如預期須嚴守停損。

從台股的季節性表現觀察，第4季是進場布局台股的較佳時機，統計近10年台股第4季上漲機率高達9成，平均漲幅達4.4%，加上央行預期2024年全球商品貿易復甦，產業庫存恢復正常水準，台灣GDP年增率為3.08%優於今年，呈現景氣復甦，大型股有機會領漲股市，台股短線拉回是相對適合買進市值型ETF的投資機會。

元大投信提醒，槓桿型ETF追蹤指數「單日」正向兩倍報酬，一旦看錯方向的損失會較原型 ETF 為大，且複利效果特性會使長期表現與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。