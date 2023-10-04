法國巴黎財富管理換將 財管女王林素真接任

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法國巴黎銀行今日宣布，由有「財管女王」稱號的渣打銀行前個金事業總處負責人林素真接任台灣區財富管理執行總監，此人事案於10月4日起生效。林素真將帶領台灣財富管理境內金融團隊，實現法國巴黎銀行的永續發展目標，並依循本行的全球性戰略和商業模式來進一步擴大其市場佔有率。

林素真擁有逾25年的銀行業資歷，在台灣的國際銀行中成績卓越，並透過創新、團隊合作和以客戶為中心的策略展示了傑出的業績表現。林素真曾任渣打銀行台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人一職長達七年，帶領銀行的關鍵成長業務。在此之前，她曾在花旗（台灣）銀行擔任銷售與分銷總監，同時在花旗開啟了她的職業生涯。

法國巴黎銀行財富管理亞太區執行長滕雅諾先生（Arnaud Tellier）表示：「台灣是法國巴黎銀行財富管理業務的關鍵市場，亦是實現亞洲成長目標不可或缺的角色。林素真具備的產業知識、獨特見解及領導才能將有助於進一步提升本行的客戶服務品質，從而將業務推向新的高度。」

法國巴黎銀行台灣區總經理博瑪儂女士（Manon Breuvart）表示：「台灣主管機關近期推行的措施為財富管理產業的蓬勃發展開創了有利環境，法國巴黎銀行的優勢在於我們的One Bank一站式金融服務與全球網絡實力，我相信在林素真的帶領下，我們將能夠掌握成長潛力，推動台灣的業務發展。」