小犬暴風圈觸陸 新北應變中心維持三級開設

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小犬颱風暴風圈已接觸台灣本島，預計明日颱風中心將從東部登陸。新北市雖未列入中央氣象署公告警戒範圍，但受外圍環流及東北季風影響，今（4）日起將有間歇性風雨，北海岸、東北角及東、南側山區將出現局部豪雨，沿海地區最大陣風可達9級且有長浪發生，新北市災害應變中心維持強化三級開設。

副市長朱惕之上午10時召開第3次防颱整備會議，聽取氣象團隊簡報颱風動態及災害潛勢分析，要求市府各局處及區公所落實各項防颱整備措施。目前水利局抽水機組已預抽水量達31萬噸、排空透保水設施達648萬噸，工務局巡檢20處車行地下道積淹水警示系統連線正常，農業局預置10區30部路樹搶災機具及150名搶災人力，並宣導1880艘漁船及1613名漁工進港避風，及235條潛勢溪流、2處大規模崩塌潛勢區4000多名住戶預防性疏散撤離作業。

朱惕之表示，針對石門水庫持續進行調節性放水作業，加強大漢溪沿岸低窪地區各項防範措施，並由相關單位，持續執行沿海觀浪、戲水及釣魚民眾之勸離作業。朱惕之提醒，受颱風外圍環流影響，新北市今日起風雨漸強，北海岸、東北角及東、南側山區將有局部豪雨，沿海地區亦有強陣風及長浪，請市民切勿前往山區及海邊，從事登山、溯溪、觀浪、戲水及釣魚等易生危險活動，以維護自身安全。