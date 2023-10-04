大同攻減碳商機 明年充電椿事業營收倍增

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大同（2371）旗下能源服務事業大同智能，在家用充電樁建置外，今年已完成兩座超充站、另有多座超充站規劃中，2023年充電樁事業營收可望倍增。

大同集團近年積極投入資源發展企業能源轉型及減碳相關事業，大同集團能源事業到今年底累計太陽能案場掛表量超過300MW，案場數近1 ，500場，總發電量超過11億度，大同智能目前獲利主要來源為售電電費收入，最大營收來源則為太陽能、儲能統包工程，佔比約7成，2023年預估將突破8成，此外明年節能、綠電、充電樁案件將陸續貢獻營收，穩定成長。

大同指出，目前全台住宅社區與商辦大樓的充電樁安裝比例尚偏低，此外，公共停車場未來至少要有2％充電停車位，以目前全台公共停車場有40萬個車位計算，未來將有8,000個充電停車位，潛在市場商機大幅擴大。

儲能方面，大同去年底得標的台電冬山超高壓變電所儲能案建置已近尾聲，營收將大進補。同時，儲能應用也將由台電表前輔助服務AFC，逐漸拓展至表後儲能應用。未來針對用電大戶、一般企業及工廠用戶、低壓用戶等，將提供契約容量優化及最佳化能源管控等類型的商業模式。

節能方面，大同智能提供各產業的高耗能設備免費健檢，以及耗能設備最適化更換等顧問服務，並協助向經濟部申請節能補助，已成功協助半導體產業提升綠電使用比例，其他實績另包含百貨業及食品業。