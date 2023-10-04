台師大跨域產創學院揭牌 蔡總統：盼產官學合作培育人才

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總統蔡英文今（4）日上午出席「台灣師範大學跨域科技產業創新研究學院成立暨揭牌典禮」，肯定台師大因應全球產業發展趨勢，設置人工智慧與綠能科技領域兩大研究所，相信由產學界以靈活、彈性創新合作模式，一定能匯集更多資源，培育出優秀產業人才。他並期許該研究學院成為產學研究合作的新典範，為台灣下個世代的科技產業注入強勁的動能，持續提升國家的國際競爭力。

蔡英文致詞時，首先感謝台灣師範大學響應政府的產業創新政策，成立了「跨域科技產業創新研究學院」。在2021年《產學創新條例》通過之後，這是第10所頂尖大學加入設立研究學院的行列，也是第11個研究學院。

蔡英文指出，這11個研究學院的設立，都攸關國家未來產業發展的重心，包括半導體、人工智慧、智慧製造、循環經濟及金融。在這些領域必須透過產學合作，在人才培育上取得先機。

她表示，這些學院也是因應全球產業發展的趨勢。像是今天台師大成立的研究學院，設置「AI跨域應用研究所」以及「綠能科技與永續治理研究所」。這兩大研究所都呼應當前科技產業的關鍵項目。

人工智慧的浪潮，正在席捲全世界，蔡英文說，AI不僅改變我們的產業模式，更不斷重新塑造人類的價值觀。因此更需要以「人文的心、科技的腦」，來解析並引領人工智慧的發展。她相信，藉由台師大的人文關懷底蘊，將能培育出AI產業應用的關鍵人才。

在綠能方面，2050淨零轉型已經是全球的共識，她表示，我們有決心、也有責任，要達到這個目標。未來，不論是智慧電網，或儲能和節能科技，都是台灣產業建構綠色供應鏈，非常重要的發展方向。

與此同時，我們也需要培育更多、具備前瞻視野的綠能人才。她要特別感謝台師大吳正己校長以及12家合作企業夥伴，一起投入這項重要工作。尤其，在今天揭牌過後，研究學院將和產業界共同建立跨域綠能應用平台，讓綠電參與制度能夠更健全，也協助台灣在淨零轉型的道路上走得更穩健。

她也期待，台師大的「跨域科技產業創新研究學院」能夠在產學研究合作上，成為新的典範，也為臺灣下個世代的科技產業注入強勁的動能，持續提升國家的國際競爭力。

隨後，總統和現場貴賓一同進行揭牌儀式。包括總統府資政暨台師大新創控股公司董事長許勝雄、副秘書長張惇涵、教育部長潘文忠、台師大校長吳正己、校友總會名譽理事長王金平等亦出席是項活動。