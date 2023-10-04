「愛情限時批」來了！ 台灣首座浪漫愛情郵筒登場

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台灣雖不乏有廟宇推出「月老郵局」，但都是寄月老疏文，正統鹿耳門聖母廟歷經1年多時間與台南郵局討論、設計，首度結合月老信仰與愛情郵筒，打造全台第一座愛情限時批「I」郵筒，鼓勵年輕人把愛與情意寫下寄出，大紅愛心造型的郵筒矗立月老星君姻緣殿前，為前來祈求姻緣的男女傳遞心意。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮說，統計鹿耳門聖母廟近12年來促成6萬對以上佳偶，在這個現代人普遍不婚不生的年代，幫忙媒合有情男女是一件重要的事，除了透過辦聯誼活動，他也有感於現代人多用手機、電腦傳遞訊息，寫信寄信變成上一個時代的事，跟拜拜一樣，也被視為是老一輩的事。

但他觀察，正統鹿耳門聖母廟月老殿，向來都有很多年輕人前來參拜、祈求姻緣，因此，發想如何將信仰這個傳統文化跟手寫書信的傳統文化結合一起，「這些傳統文化都需要傳承」，他於是希望透過聖母廟月老星君跟郵筒的結合，讓年輕人接觸拜拜、寫信，把心裡的話寫在明信片寄給喜歡的人，「這是很有意義的事。」相信在月老星君加持下，讓更多人憶起「寄信」的浪漫。

「愛情限時批」愛的郵筒今天在颱風來襲前宣告啟用，包括民政局副局長吳明熙、雲嘉南國家風景管理處長陳煜川、台南郵局李英傑局長等人見證揭幕，現場還有自美國來成功大學求學的外國朋友身穿漢服共襄盛舉，每人也當場也對想祝福的對話寫下明信片並當場投遞寄出。

李英傑說，科技雖然發達，但手寫才有溫度，中華郵政每年都會在母親節、父親節舉辦寫下祝福的活動，就是希望能傳遞手寫的祝福，也讓父母透過孩子子裏行間傳遞的心意，接收到祝福，如今走進廟宇結合信仰推廣，希望能鼓勵更多人手寫信、寄信。