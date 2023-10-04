鉅亨基金狂歡節登場 全站基金申購零手續費

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10月份眾所期待的百貨週年慶熱鬧登場，各大基金銷售平台年度促銷活動也正式起跑。由「鉅亨買基金」首創的「基金狂歡節」活動，今年10月1日開跑，除了推出全平台基金申購零手續費暢快買方案，新開戶也加碼送零元手續費優惠券，另外，還有回饋會員的領券、抽奬活動，一波波的優惠方案，讓投資人能更好運用，有效執行個人財富計畫。

「鉅亨買基金」創辦的「基金狂歡節」邁入第七屆，今年度回饋會員的優惠方案較往年更大器。首波先推出10月底前全站近4,000檔基金申購通通零手續費優惠，預計10月中推出第二波領券抽奬活動，只要是鉅亨買基金會員，將同時享有優惠券及商品券「雙券在握」好康！另外也加碼開戶優惠，即日起到10月31日只要完成開戶，即送24筆單筆零手續費優惠券，優惠券適用全平台所有基金。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，隨著國人的自主理財日益普遍以及前兩年疫情對金融交易數位化的推波助瀾，基金交易加速由實體轉為線上，也帶動基金交易平台業務近年大幅成長。以「鉅亨買基金」為例，截至今年8月底，過去一年國內的境內外共同基金總規模成長11％，而鉅亨買基金的基金總規模則成長超過32％，並持續創新高，目前是國內最大的民營基金交易平台。

張榮仁指出，循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，線上基金平台因便捷好用、中立客觀，以及成本低廉等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動，未來的基金平台也將從原本的基金超市，進化為線上投資的陪伴者與引導者，持續優化國人的基金投資體驗！

全球通膨衝高、進入高利率時代，經濟是否會軟著陸似乎充滿變數，投資人常不知如何佈局。張榮仁認為，台灣投資人對於配息情有獨鍾，多數投資人認為基金拿到的配息就是總報酬，因而忽略資本利得帶來的影響，其實資本利得與孳息的加總才是總報酬。

根據「鉅亨買基金」投研團隊的統計，截至八月底，近20年股市的孳息雖然沒有債券來的高，但加上資本利得之後，股票的總報酬明顯優於債券表現。因此投資人若有現金流需求，除了固定收益商品，股票型基金也是投資人可以著力的標的。建議投資人不妨利用鉅亨基金狂歡節的申購好康優惠，為自己衝刺一波財富！