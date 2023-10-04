消保處抽查市售調味水果酒結果出爐 3點提醒消費者

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行政院消保處4日公布市售調味水果酒品質檢測及標示查核結果。消保處說，隨機購樣25件不同品牌市售調味水果酒，皆符合規定。惟消保處也提醒消費者，並非每件調味水果酒均為水果釀造。

為維護消費者權益，消保處於4至5月分別赴苗栗、台中等地酒莊及台北便利商店、量販店及百貨公司等實體店面隨機購樣25件不同品牌市售調味水果酒，進行品質檢測及標示查核。結果發現品質檢測及標示查核皆符合規定。

消保處說，近年來連鎖超商及量販店時常舉辦酒類促銷活動，其中主打各種季節限定口味之調味水果酒備受青睞。有鑑於此等普及性高的調味酒，因酒精含量不高，為避免變質，恐有添加防腐劑（苯甲酸、己二烯酸）過量之疑慮，把關民眾健康及確保酒品標示如實，採樣25件調味水果酒，委由台灣檢驗科技股份有限公司依據「酒類衛生標準」及財政部國庫署官網公布酒類中相關檢驗方法進行品質檢測；標示查核部分則由國庫署及地方政府財政局（處）依菸酒管理法相關規定協助檢視。

檢測查核結果如下：

一、品質檢測部分

在防腐劑（「苯甲酸」、「己二烯酸」）、「甲醇」、「乙醇」、「鉛」、「二氧化硫」項目部分，25件樣品全數符合規定。

二、標示查核部分

菸酒管理法部分，25件樣品全數符合規定。

消保處提醒消費者，購買及飲用調味水果酒時，應特別注意下列事項：

一、調味水果酒的產品多樣，本次購樣調味水果酒就有水果釀造酒、啤酒、其他釀造酒及再製酒類等種類，並非每件調味水果酒均為水果釀造。

二、調味水果酒酒精度在7％以下者，依法應標示有效日期或裝瓶日期，購買前應確認產品有無逾期情形。

三、雖然調味水果酒酒精濃度較低，但業者多會添加果汁、香料等增添風味，含糖熱量再加上酒精熱量，喝越多熱量越高，「飲酒過量，有害健康」。

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