趕上車！永陞信義安和案 舊制壓哨前四天賣了21億

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由於今年7月平均地權條例上路，限制預售屋換約轉手與私法人購置住宅採許可制，因此在新制上路前的壓哨期間，出現一小波高價交易潮，根據北市地政雲的實價資料顯示，北市大安區的永陞信義安和案就在最後四天密集成交，此次一共揭露9戶，總揭露金額達21.2億元，最高單價每坪218萬元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，今年7月平均地權條例上路後，之後成交預售案的揭露量就出現明顯下滑，因該政策醞釀時間已久，有許多交易在7月1日搶完成，一來可保有未來換約的機會，二來也不受私法人購置住宅許可制的限制，不過因為現在市場投資氛圍下降，這些買方應該就是原本就想買的自用需求為主，在舊制最後適用日前壓哨完成交易，也可說平均地權條例上路前的確有趕上車的效應。

根據揭露資料顯示，永陞信義安和案從6／27~6／30一共揭露9件交易，總揭露金額高達21.2億元。27樓揭露兩戶分別成交3.3億元、每坪218萬元，以及3.2億元、每坪215萬元，26樓兩戶也都達2.4億元，每坪分別216萬元與213萬元，最低價則是3樓每坪136萬元與4樓每坪141萬元。

北市億元級豪宅預售案8月份統計時，上半年就已經揭露超過51件，若加上近期揭露的件數，上半年億元預售豪宅揭露量，已經明顯超過去年同期水準，反映在平均地權條例上路前，市場趕上車潮跡象顯著。