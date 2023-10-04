企業慨捐電子閱讀器 近11萬冊電子書嘉惠基市國小學童

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由元太科技發起的「e啟讀出未來」公益專案今年來到基隆，結合另外21家企業，捐出1075部電子閱讀器及近11萬冊電子書，價值近新台幣3000萬元，讓基隆1.5萬人的國小學童認識這種不傷眼的數位閱讀工具。

元太科技表示，這項公益專案邀請了包括振曜科技、沛亨半導體、讀墨電子書等22家企業參與，共捐出1075台MobiScribe Wave彩色電子書閱讀器，每台閱讀器裡都搭載102本優質讀物，共計近11萬冊電子書。

李政昊表示，這項專案從2017年開始，足跡遍布台灣多個縣市，並獲多項永續獎項肯定。該公司未來也將持續攜手電子紙生態圈的夥伴，期盼將視覺友善的電子書閱讀器與優質的電子書帶至全台每個縣市。

基隆市長謝國樑表示，元太科技董事長李政昊是在地的基隆人，他的公司市值高達新台幣2000億元。謝國樑指出，電子書閱讀器雖然也是數位閱讀工具，但它的用電量較省，也不傷眼，更適合孩子們的閱讀。謝國樑說，他也與李政昊聊到更多電子紙其他形態的應用，未來也希望能在基隆推動相關科技的實務推廣。

另外，基隆市政府也持續推動紙本與數位雙素養閱讀，學校運用電腦網路與平板進行數位閱讀。電子閱讀器除節能外，較不傷眼、方便閱讀、不連網也能使用的特色，將是基隆市雙素養閱讀推動的利器。

現場基隆市教育處長劉美蘭、文化局長江亭玫也與22家捐贈電子書及閱讀器的企業代表，共同為七堵國小的同學們導讀，小朋友們也開心地表示，閱讀器不像手機那麼亮，看起書來眼睛舒服許多。