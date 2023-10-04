檢舉逃漏稅拿獎金 依20％就源扣繳

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

財政部指出，領取稅捐稽徵機關核發的檢舉獎金，是按核發獎金20％扣繳稅款，不須併入當年度綜合所得稅申報課稅。

舉例說明，檢舉人2020年提供具體事證，向國稅局檢舉納稅義務人於2018年短漏報所得逃漏稅捐，經國稅查明屬實後，對被檢舉人處罰鍰並徵起新台幣56萬5,503元，並依該罰鍰的20％核發檢舉獎金11萬3,100元給檢舉人。

財政部表示，在這個例子中，國稅局會按核發獎金金額11萬3,100元，扣繳20％的稅款，即會扣掉2萬2,620元，也就是檢舉人實際領取的獎金金額是9萬480元。但這9萬480元不必再計入個人所得課稅。

此外，財政部也提醒，依各級稽徵機關處理違章漏稅及檢舉案件作業要點規定，民眾提出檢舉時，應提供三大資料，包括檢舉人姓名及住址；被檢舉者姓名及地址，如為公司或商號，則提供負責人姓名及營業地址；最後則是檢舉違章漏稅事實及可供偵查的具體事證。

國稅局表示，近期有匿名檢舉人反映未收到檢舉案件後續辦理情形，可能是因檢舉人是以匿名、未具真實姓名、地址等方式提出檢舉或經查身分不實者，無論有無提供具體事證，稽徵機關均無法通知補正或函復辦理結果。

國稅局強調，針對受理的檢舉案件，一律以密件處理，由專責人員負責保管並彌封檢舉人資料及編列檢舉人代號後，轉交由承辦人員進行查核，落實管查分離，嚴守保密責任，請檢舉人填寫真實姓名及地址。