台積電再跌9元！AI概念股下挫 這類股卻逆勢上漲

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投組表現：

迎廣（6117）表現最佳，4日股價亮燈漲停，日KD在80以上高檔鈍化，後勢仍有上漲空間。

華經（2468）表現最差，4日股價下跌1.79％，股價在半年線29.5元附近有較強支撐，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開低走低，終場下跌180.96點，跌幅1.1％，收在16,273.38點，成交量為2382.39億元。

類股全數下跌，玻璃陶瓷及食品表現最差，跌幅均超過1.5％。權值股台積電下跌9元，跌幅1.7％，收在520元；聯發科上漲8元，漲幅1.04％，收在780元。

展望後市，台股大盤受美股重挫衝擊，最低來到16,203點，離前波低16,202點只有1點，留下下影線，後續在國慶假日前仍有反彈的機會。類股方面，AI股中的網通股包括華星光、智邦、智易及中磊逆勢上漲，機殼的勤誠、營邦相對抗跌，投資可逢低佈局。

投組表現：

迎廣（6117）表現最佳，7、8月合併獲利彌平，激勵股價漲停板 。

文曄(3036)表現最差，受惠漲多影響，震盪後持續走高。未來有機會續強。

盤勢預測：

受到美債殖利率創新高及美國眾議院院長遭到罷免等因素，美股四大指數收黑，加上台幣又貶值，造成外資賣超，雖然央行說沒防線，但是影響台股走勢，而未來前低16200點是關鍵價位，假如又跌破，操作上要保守因應。

而近期控盤主角應該是聯發科，加上AI概念股下跌後，整體大盤還是需要AI回溫，加上台積電力守年線，才有機會反彈。

投組表現：

台燿（6274）表現最佳，看好AI伺服器營收占比逐步擴大，吸引投信持續加碼，未來股價有望挑戰前高。

堤維西（1522）表現最差，持續在月線上方橫向整理，若9月營收報喜就有機會補量上攻。

盤勢預測：

美國十年期公債殖利率衝上16年新高，造成全球股市回檔，台股盤中大跌超過250點，最低來到16203點，險守前低16202點，終場則收斂跌點至180點，收在16273點，未來若美股續弱不排除會向下測試多方缺口15961點。

外資持續調節下，新台幣續貶至2016年6月以來新低，不過內資還是力挺台股不離不棄，雖然終場兩市下跌家數超過1200家，但是大跌逾半根停板的僅個3家，再加上成交量縮至2400億元左右，在在說明即使有國際利空侵襲，內資大戶還是惜售並沒有因此倒貨。

選股上，正所謂「漲時重勢跌時重質」，恰逢9月營收陸續公告，營收成長股有望抗跌或逆勢向上，投資人應藉此檢視持股汰弱換強。

投組表現：

萬潤（6187）表現最佳，受惠CoWoS題材需求，股價逆勢抗跌收在5日線之上。

鈊象（3293）表現最差，8月稅前盈餘創新高，面臨前高反壓，短線修正拉回10日線。

盤勢預測：

美國3日公布8月份JOLTS（非農職位空缺）增至960萬個，遠高於預期880萬個，十年期美債殖利率攀升至4.8％，創16年來最高水平，VIX恐慌指數觸及20.48，創下5月以來最高。道瓊指數暴跌430點，四大指數全數收黑，市場重新聚焦周五的非農就業數據，並關注美國後續對大陸人工智慧晶片及半導體生產設施出口限制。

受國際股市修正、外資調節壓力影響，台股上檔面臨8月以來季線套牢區，緊接著要消化美國非農就業、失業率及台灣製造業PMI。整體而言，時序邁入傳統旺季，加上陸續公布9月營收，業績亮眼電子股有望撐盤，短線有反彈機會，惟上檔賣壓沉重，弱勢股可逢反彈調節。