搶雙十購物節商機 全盈＋PAY集結9大電商推回饋

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電商年底旺季前哨戰開打，全盈＋PAY迎雙十購物節，攜手PChome 24h 購物、東森購物網、全家行動購、全＋1商城、91APP、電電購、豐年代、神腦國際、KKBOX共9大電商平台，集結逾250個品牌推出回饋。

即日起至指定品牌電商使用全盈＋PAY支付，筆筆回饋10％，10月10日國慶日當天消費滿額，再加碼送Let's Café經典美式（中杯）；12月31日前註冊全盈＋PAY，消費滿299元再贈50元全盈儲值金。

另，搶搭iPhone15開賣換機潮，全盈＋PAY與PChome 24h 購物為會員量身訂製「舊機換新」方案，達成任務最高可享千元好禮，還有機會抽中iPhone15 128G 乙台。即日起至10／31，於PChome 24h 購物「APPLE旗艦館」使用全盈＋PAY，單筆消費滿20,000元贈1,000 P幣，回饋限500名。

此外，閒置舊機還可回收再享好康，全盈＋PAY會員參與全家便利商店與億電通手機回收活動，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請；明年2月20日前完成舊機回收成功，並以全盈＋PAY帳戶收取手機回收金並完成任1筆交易，可享「10,000點全家Fa點回饋」、「Let's Café 經典拿鐵（中杯）」、「Let's Café經典美式（中杯）」與「100元全盈儲值金」等多項好康，並有機會抽中iPhone15。

美妝保養方面，全盈＋PAY攜手屈臣氏，即日起至12月31日前，於屈臣氏實體門市使用全盈＋PAY消費，筆筆皆享「全家」Fa點3倍贈，每人每周最高回饋3,000點；12月31日前完成註冊的新會員，除3倍點數好禮，消費再加碼回饋10％，單筆最高贈100元全盈儲值金；12／31前註冊全盈＋PAY並綁定台新銀行信用卡，首筆消費滿199元，再贈66元，等同一次領到最高166元回饋。