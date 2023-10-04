雙十煙火台中遊 永豐棧推雙十壽星免費住

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台中永豐棧酒店十月份推出「幸福雙十 雙倍有感」住房專案，為了慶祝雙十國慶，酒店特別為壽星和10/10日當天出生的幸運兒們帶來驚喜優惠。除了平日住房85折優惠外，壽星還可以獲得一份馥郁咖啡覆盆子慕斯蛋糕，而在10/10當天出生的壽星更享有免費入住永豐棧酒店一晚的超值禮遇（每日限訂）。

永豐棧酒店表示，適逢2023國慶煙火在台中，帶動許多國內民眾十月份前來台中市消費旅遊，永豐棧酒店位於台中西屯區，交通便利，距離台中國家歌劇院 5分鐘車程，與逢甲夜市和本次國慶煙火施放地台中中央公園僅15分鐘車程。到台中車站或高鐵台中站約需30分鐘，是許多家庭出遊中部的首選飯店之一。

永豐棧的十月住房專案，與台中雙十國慶活動巧妙結合，在中部旅宿業中獨具特色，也讓酒店品牌躍升至新高度。其中最引人矚目的部分，10/10當天出生的壽星免費入住一晚的優惠，也是活動中詢問度最高的，不僅讓壽星享受到無比尊榮的住房體驗，同時也能藉此機會到台中中央公園享受今年台中雙十國慶煙火盛會。此外，活動期間，永豐棧酒店內還有多樣餐飲優惠，旗下阿利海鮮餐廳目前正推出秋蟹宴，為喜好秋蟹美食的愛好者提供了極具吸引力的用餐選擇。更多資訊詳情請至飯店官網查詢或致電詢問。