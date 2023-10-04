國慶煙火第一排！「繪馬別邸」祭88折優惠再送「國慶焰火刨冰」吸客

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搶攻雙十連假及國慶焰火在台中的餐飲商機，築間餐飲集團旗下的精緻燒肉品牌「繪馬別邸」台中水湳店，即日起至10／31推出用餐就送「繪馬特製祈願守」乙個，還有機會獲得88折優惠！

此外，歡慶國慶焰火在台中，「繪馬別邸」台中水湳店10／7~10／10國慶連假期間，再加碼推出用餐享有甜點免費升級為「國慶焰火刨冰」乙份。

2023年雙十國慶焰火在睽違9年後重返台中，10日晚間將在水湳中央公園施放國慶焰火，預期將吸引來自全台各地逾50萬人潮、湧入台中觀賞璀璨的國慶焰火。

築間餐飲集團表示，主打精緻燒肉的「繪馬別邸」台中水湳店，距離國慶焰火施放處僅約1公里，具有絕佳視野角度，站在餐廳門店外就可以輕鬆看到國慶煙火綻放時的美麗景色，同步感受國慶歡樂的氛圍。

築間表示，「繪馬別邸」台中水湳店營業時間從上午11點營業到凌晨4點，即使是參加2023國慶煙火活動後，也可以到店內用餐，為雙十國慶連假畫下完美句點。

「繪馬別邸」主打雙人套餐2,580元就可品嚐到日本和牛，套餐包含美國Prime牛小排、橫膈膜、鳥四味（鳥松阪、鳥金玉、雞松阪、雞軟骨），套餐內容有先付、小食、鍋物、田園野菜盛、秘藏韓式壺漬、食事、海物、飲料及甘物共9道料理。

食事除可選擇提供的越光米飯外，也可選擇另外加價的金沙軟絲石鍋拌飯、蒜蝦石鍋飯及麻油雞石鍋飯。

套餐中的「壺漬」，將食材牛肉或豚肥腸放入「壺」內醃製，搭配獨家研發的佐料醃漬，共有醬燒、胡椒、香辣三種風味可選擇，是必嚐的亮點菜色；餐後更有燒仙草、花生冰淇淋、芒果甘酪、焦糖烤布蕾等甜品、飲料，為精彩的國慶焰火畫下完美句點。