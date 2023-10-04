外資賣超259億 台股雙十連假抱股聚焦它

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外資賣超259億 三大法人10/4賣超台股314億元

外資等三大法人周三（10/4）合計賣超台股314.67億元。包括外資持續以股換鈔，單日擴大賣超至259.09億元；投信法人不改逢低布局本色，持續力挺多方，單日買超22.17億元；自營商自行買賣部分係賣超32.62億元，避險部分係賣超45.13億元，合計單日賣超77.75億元。

（工商時報 數位編輯）

台積電跌9元 台股終場下挫180點收16,273點

受美股重挫拖累，台股今天盤中大跌逾250點，一度下探16203.34點，回測16200點，終場下挫180.96點，仍跌破16300點整數關卡，5日線16389點、10日線16387點均告失守。

加權指數終場收在16273.38點，下跌180.96點，跌幅1.1%，成交值新台幣2382.38億元。

權值王台積電收在520元，跌9元，跌幅1.7%；聯發科收780元，漲1.04%；大立光收2080元，下挫2.8%。

人工智慧（AI）概念股相對抗跌，擁伺服器題材的技嘉早盤下殺，盤中跌勢收斂，收在287.5元，跌0.86%；廣達更由黑翻紅，收250.5元，漲0.8%；銅箔基板廠台燿收148.5元，漲1.02%；IC設計股世芯-KY收2690元，下挫0.19%，跌幅明顯收斂。

華南投顧董事長儲祥生接受電訪表示，美股重挫，日、韓股市在假期後補跌，台股跟跌。美國道瓊工業指數、標準500指數近期破底，但科技股還好，觀察台股後續表現仍需看美股動向。

儲祥生指出，美元指數近期走高，美國10年期公債殖利率也走揚，但美股跌深，不排除有反彈機會。台股AI概念股回檔，後續表現仍需考慮即將公布的9月營收及前3季財報，只要業績如市場預期好，仍有表現機會。

（中央社）

盤後》量縮回探低點 連假抱股要挑這些

美國10年期公債殖利率走高，美國勞動數據強勁，牽動美國聯準會FED鷹派，周二美股四大指數重挫，台灣股匯難逃頹勢，周三台股開跌34.86點報16419.48點，台積電領跌，光電、汽車、半導體、光電族群成重災區，台股類股一片綠油油，指數早盤摔至16203.34最低、下跌251點，失守16300、5日線，回測16200，但守住前波16202.43低點，盤中仍有零星個股突圍，IC設計、記憶體有報價利多而抗跌，盤中多在16300之下橫向走勢，收場量縮下挫。

周三終場，加權指數下跌180.96點或1.1%，報16273.38點，成交量降至2382.38億元，量能連12天未達3000億元關卡；櫃檯指數下跌0.97點或0.45%，報213.78點，成交量降至637.18億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股狀況不佳，受到美國政治、利率政策走向等國際市場變數，需待時日釐清，國內也受到連假效應提前顯現，股市量縮呈現觀望氣氛，目前觀察止跌轉強跡象尚不明顯，但台股已進入相對低點，後續留意美台企業財報以及法說會看法，預估營收題材個股才有機會表現竄出。

黃副總提到，連假是否抱股，宜挑營收獲利逆勢成長個股，起碼有基本面保護，進而帶動大盤。後續操作上，預估權值股也將在連假後才可能有表現機會，以財報角度選股，建議蘋果、車用電子、汽車零組件、AI等題材逐步找機會。

年底仍有旺季效應、選舉題材、季底作帳行情，黃副總認為，不必過於悲觀，年底可望有一波上漲走勢表現，屆時再評估高點位子，萬七尚有機會。

權值王台積電(2330)收在520元，下跌9元或1.70%；聯電(2303)則大跌2.5%以上，日月光投控(3711)、鴻海(2317)跌約1%，面板雙雄群創(3481)、友達(2409)跌2.5%超過。

高價股方面，台股維持11千金局面，亞德客-KY(1590)守住千金位，股王信驊(5274)漲近1%，股后世芯-KY(3661)小跌，老三力旺(3529)持平，大立光(3008)跌近3%。千金股中祥碩(5269)大漲6%最強，旭隼(6409)、譜瑞-KY(4966)也收紅。

成交量前10大，緯創(3231)、旭品(3325)、聯電(2303)、中信金(2891)、長榮航(2618)、新光金(2888)、群創(3481)、廣達(2382)、友達(2409)、開發金(2883)，AI股帶量表現相對抗跌，受惠伺服器相關需求增加的迎廣(6117)更跳空奔漲停，機殼旭品(3325)同樣收紅。

上市類股中，政策指標股生醫一度翻紅，終場跌幅相對小。IC設計、記憶體逆攻，IC設計龍頭聯發科(2454)收紅，笙泉(3122)更攻上漲停。

（時報資訊 葉時安）