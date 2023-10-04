港股成交額創低 倡設跨部門小組引中東資金

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近期港股成交量創低，香港政府冀促進股票市場流動性。香港上市公司商會主席梁嘉彰表示，減少印花稅等技術的措施可以做，但做與不做分別不大，若無法解決大範圍問題，這只是「小修小補」。

梁嘉彰指出，當前美資及歐資已不太來港，「問題非常嚴重」，呼籲港府成立跨部門專責小組，開拓新領域，吸引中東資金來港。

截至4日下午3時，香港恒生指數報17,133.71點，下跌197.51點或1.14％，成交額僅441.46億港幣。儘管因十一長假陸股休市，港股通也因此暫停，但今年以來，港股多個交易日成交額不足1千港幣，而2021年日均成交額為1,667億港幣。

香港信報報導，梁嘉彰表示，由於今年港股表現欠佳，加上地緣政治因素，外國資金如美資及歐資已不太接觸香港市場。近期在香港上市IPO都是集資額不高，亦非機構投資者的目標，只是「塘水滾塘魚」。

她認為，香港必須開拓新領域，中東地區不同國家希望與中國做生意，香港應把握機會發展友好關係，建議成立一個跨部門專責小組，促進金融、文化、體育及藝術等領域交流，「不可再依賴美資及歐資不知何時回來」。

另外，對於港交所推GEM改革諮詢，香港上市公司商會總幹事黃明偉表示，這並非是很大的創新政策。目前很多檔GEM股份近乎零成交量，近2至3年沒有新公司上市，對於單靠減輕成本搞活市場並不是很樂觀，期望港府會有更多措施推出，對香港吸引更多資金才會有幫助。