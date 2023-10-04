U-Sport第二波登記起跑 近3萬單車好禮等你抽

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U-Sport台北樂運動計畫規畫在本月2日至16日開放第二波申請，台北市副市長林奕華今(4)日也親赴南港內湖運動中心體驗入場三叉機掃描進入健身房，即時累積5U運動點數；她表示，目前該計畫仍屬試辦性質，資格名額先限制在台北市民，並限制在12個運動場館為主，未來會持續滾動式調整，不排除加入非設籍台北市的民眾。

林奕華表示，U-Sport計畫最主要是希望鼓勵更多的市民朋友加入運動行列，累積運動紀錄達12次，除可獲得額外加碼的60U運動點外，更可參加總價值30萬抽獎，獎品包含價值2萬9800元的捷安特自行車、數位健身環、Switch遊戲機、Apple watch等豐富獎品。

她說，目前計畫仍是試辦階段，後續也會針對辦理狀況做滾動調整，但是否針納入非設籍在北市的民眾，也要取得北市議會同意，後續方案要怎麼擴大適用資格、場館範圍，都要再來做溝通。

不過先前有議員質疑U-Sport的推廣成效不彰，指出第一波登記率僅4成不如預期，對此林奕華則解釋，由於第一波正巧碰到基泰大直事故，因此當時市府優先投入資源以救災為主，因此當時沒有很廣泛宣傳。

林奕華指出，第一波登記的申請8088人中，符合1500U申請資格有7322人，截至3日也有約3000人申請，尚餘近萬名額，這次會在宣傳力道上加強，體育局會透過社群在內等多個管道展開宣傳，另外10月10日於府前廣場辦理國慶升旗及路跑活動，體育局及相關局處設有攤位提供準備宣導品免費贈送，邀請市民共襄盛舉。