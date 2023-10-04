《國際金融》美眾議院長遭罷免 美債市恐地動山搖

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】美國共和黨麥卡錫，史無前例遭罷免眾議院議長一職，可能會讓美國主權信用評等被下修，並且進一步衝擊債券市場。

全球金融市場已開始反映此衝擊，亞洲4日盤中，美國公債擴大跌幅，因麥卡錫下台一事，市場對長期公債殖利率上升，以及債券傳統風險溢酬的回報率感到憂心。

美國公債殖利率本周飆升，美國會惡性鬥爭可能也影響到固定收益型商品。若穆迪調降美國政府投資評等，美國政府會不會真正關門，以及美國支出計畫會變得如何，現在看起來有更多不確定性。

穆迪是唯一一個還給予美國政府最高評等的重要機構，不過，9月底曾表示，擔憂美國政府的治理，也就表示穆迪對美國的信心正在動搖。萬一美國政府真的全面被降評等，將會嚴重影響公債價格。

金融服務投資公司BTIG卻認為，麥卡錫下台實質上來說，對市場直接影響相對有限，因為美國政府新一筆資金可撐到11月17日。但高盛表示，麥卡錫被罷免增加美國政府11月關門的風險。

美國資產管理業者普徠仕（T. Rowe Price）指出，美國眾議院議長慘遭罷免，有可能會讓美國這個全球最大債券市場出現拋售現象。因為，一個混亂無序的政府，將會導致支出增加，不利於10年期與30年期的美國公債殖利率表現。