債市賣壓激升！該抄底搶賺？專家曝小心沒賺到利息還賠了價差

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由於聯準會持續升息，債券價格頻頻下挫，不少投資人抱著短線操作心態進場抄底，期盼在升息循環劃下休止符後能賺取超額報酬，但卻有專家提出債券價格短線看不到曙光，提醒美國長債也未必是零風險的「送分題」。

存股方程式4日發文表示，一旦升息循環停止、降息開始，債券價格會走升，但究竟何時會開始降息，沒有人知曉。當前美國經濟表現優於預期，石油輸出國減產導致油價蠢動，通膨隱憂不止，市場預料年底會再升息一次且2024年都不會降息，Fed副主席巴爾（Michael Barr）則提到，Fed有必要維持利率在高位一段時間。

摩根大通執行長Jamie Dimon曾表示：「最糟糕的情況是基準利率升至7%，同時出現停滯性通膨」。存股方程式認為，如果基準利率升至7％，全球經濟與股市恐怕無法承受。對於高利率的預期，加上美國持續量化緊縮與大量發債，債券價格當然承壓。

此外，美國政治動盪也對美國股債造成威脅，美國時間周三眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）突遭罷免，造成股債全面重挫，債券殖利率再次飆升；短線上，債券價格實看不到曙光。

專家提醒，畢竟美國經濟到底是軟著陸或經濟衰退尚無定論，以TLT（iShares 20年期以上美國公債ETF）為例，今年至今累跌近15％，代表年初至今，美國長天期公債的投資人，利息沒賺到還被套牢，已經先賠掉不少價差，提醒別誤以為美國長債一定就是零風險的「送分題」，不建議將所有資金全部ALL IN，做好資產配置，嚴控債券比例較佳。

對於投資人抄底債券賺價差的心態，存股方程式表示，債券主要功能本來是為了降低資產波動、提供穩定債息，而非提供價差報酬，如今不少人瘋買兩倍槓桿的00680L（元大美債正二），年初至今跌了約28％，而標普500指數則上漲18％，一來一往報酬率差了46％。他表示，就價差而言，股票絕對遠遠勝過債券；想賺價差，應當長期投入股市，不該對債券有過度期待。

若從「資產配置」角度來看，適度配置一些債券是合理的。債券可以佔個人資產組合的20～40％，端看個人的風險承受度而定。不論目前持有的債券成本高或低、帳面賺或賠，應嚴格遵守自己設定的配置比例。佔比過低當然可以趁現在低檔盡快建倉，佔比若已超出比例則應立刻停止買進，不需為了降低成本而硬買。一組好的資產組合，長期持有，『時間』必定會為我們帶來滿意的報酬。

存股方程式也自曝持有的投等債與20年美債ETF，帳面其實也是虧損，但並沒特別在意，畢竟只是資產配置的一部分而已，實沒必要過度驚恐；他也表明，沒有打算低價搶買債券，而是以持續按照規畫買進市值型股票ETF為主，債券則是少量慢慢買，畢竟以他目前的年紀，追求資產成長才是首要考量，相對於股票，債券的成長性稍嫌不足。