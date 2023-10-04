買大金空調最高省7000元還可加價購空氣清淨機

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慶祝總代理日本大金DAIKIN空調30周年，和泰興業10月1日至12月31日推出「全年防疫 金安心」感恩回饋活動，現在買大金空調一對一冷暖系列每組現折2000元，另外每台可申請政府貨物稅退稅最高2000元、政府節能補助3000元，最高省7000元，還可享「大金空氣清淨機MC30YSCT」加價購3990元，限量一萬台。原價8800元、現在用低於半價的折扣回饋消費者，輕鬆入手、體驗大金空氣清淨機帶來每天的清新好空氣！詳細活動內容請參考官方網站

和泰大金董事長蘇一仲表示，大金空調的好口碑，希望能邀請更多消費者體驗。今年因為諸多經濟因素，市場景氣比較辛苦，特別在歲末舉辦現買現扣優惠與大金頂級空氣清淨機加價購的活動，希望能讓顧客省錢、省電買到好空調，共同促進經濟活絡。

台灣秋季仍常感悶熱，日本大金針對台灣悶濕氣候特別研發先進「Hybrid Cooling溫濕雙控科技」，橫綱V系列/橫綱S系列/大關U系列可同時控制溫度與濕度，較一般冷氣除濕力大幅提升75%，溫度可調高點，舒適又省電。

隨著季節進入秋冬，變頻冷暖空調已普遍成為溫暖過冬的熱銷商品。大金優異的變頻技術，讓長時間開啟暖氣一樣省電省錢，穩定的室內溫度對於長輩與嬰幼兒來說，是最溫暖貼心的守護。

大金獨家氣流技術能確實溫暖房間內每一個角落，溫度均勻且升溫快、安全、靜音，舒適度遠高於電熱器，且沒有消耗氧氣的問題，不會因室內含氧量降低產生身體不適。等到冬天過去，又可以接著享受夏天冷房的功能，大金變頻冷暖空調金溫暖、安全守護心愛的家人。

日本大金日前與大阪大學研究發表，「閃流放電」空氣淨化技術，實驗證明對新冠病毒：Alpha株、Beta株、Gamma株等變異株，達到99.9%以上，Omicron株達到99.97%、Delta變異株達到99.8%以上的抑制活性效果。

大金閃流空氣清淨機MC30YSCT，採用先進閃流放電技術，能夠去除99%的PM0.1~2.5。能強力分解去除空氣中的六大漂浮物質：過敏物質、化學氣體、異味、灰塵及病菌、病毒。對於室外進入的汽車、環境廢氣、廚房油煙等，有效保護家人呼吸健康。靜電HEPA濾網能高效率過濾微小灰塵，過濾99.97％的PM0.3，淨化更大量的空氣，10年無須更換，大金真正為消費者省錢省力。

MC30YSCT深度僅27公分，全新時尚精巧設計，適用約7坪大的室內空間。原價8800元，現在購買大金空調即可享加購價3990元，低於五折的超優惠價格，入手大金空氣清淨機的絕佳時機。加價購限量一萬台，邀請您親身體驗大金空氣清淨機的絕佳口碑！詳細活動內容請參考官方網站