台南海安路裝置藝術成捕鳥陷阱？野鳥誤闖脫不了身

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以「街道美術館」著稱的台南市海安路，目前陳列10件從2018年展到現在的美麗裝置藝術，不過，其中一件由廢棄電線等材料捲成直徑270公分的巨大球體《記憶的重量》，卻暗藏生態陷阱，上周日有民眾向台南鳥會通報「有鳥受困」，台南鳥會野鳥救傷組獲報輾轉聯繫上設計團隊，本周一才順利救出1隻珠頸斑鳩。

台南鳥會表示，中秋連假最後一天上午，接獲民眾通報有一隻野鳥受困海安路裝置藝術的作品當中，由於這項作品為廢棄電線等材料捲成巨大球體，到了夜晚，交錯燈飾每到夜晚就會隨著時間變化，美則美矣，但鳥兒可能因為尋覓築巢地點，誤闖進入交錯的電線縫隙，難以脫身。

台南鳥會指出，據了解這次應該是第二次鳥兒受困這件作品中，同時也是鳥會第一次受理獲報，但仍要呼籲並建議相關裝置藝術設計應該考量周遭生態環境，避免美麗裝置藝術成為無辜野鳥的生態陷阱，如民眾發現受困的鳥隻也可盡快通知鳥會，讓受困鳥兒盡早獲救，不要消逝在名為「記憶」的牢籠中。

台南鳥會表示，由於這樣的造景屬於人工設置，在未經財產所有人同意下，不可輕易破壞，這次雖然周日接獲訊息，但礙於假日，直到隔天才順利讓受困的珠頸斑鳩獲釋。

台南市政府都市發展局都市設計科指出，過去沒有接獲民眾反映鳥兒受困作品中的訊息，這次是第一次，當初藝術作品設計也沒有考量到可能會有鳥兒休憩其中卻受困，未來各項藝術裝置作品會將相關可能性等因素納入評估，避免再發生類似事件。