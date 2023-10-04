歐盟對中國電動車反補貼調查 中國商務部回應了

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歐盟委員會決定對進口自中國的純電動載人汽車發起反補貼調查。中國商務部新聞發言人4日下午表示，歐方發起此次反補貼調查僅依據對所謂補貼項目和損害威脅的主觀臆斷，缺乏充足證據支持，不符合世貿組織（WTO）相關規則，中方對此表示強烈不滿。

中國商務部新聞發言人指出，歐方還要求中方在極短時間內進行磋商，且未提供有效的磋商材料，嚴重損害了中方權利。

綜合外媒報導，歐盟委員會10月4日發布公告，決定對進口自中國的純電動汽車發起反補貼調查。而在9月13日，歐盟委員會主席范德萊恩（Ursula von der Leyen）曾經警告說，全球市場正充斥著更便宜的中國電動汽車，這些汽車的價格因巨額國家補貼而被人為壓低，歐盟將就此展開一項反補貼調查。與此同時，中國有望在今年底成為全球最大汽車出口國，這引起了歐洲競爭對手的擔憂。

中國商務部新聞發言人表示，不久前舉行的第十次中歐經貿高層對話中，中方曾明確表示，歐方擬採取的調查措施是以「公平貿易」為名，行保護自身產業之實，是赤裸裸的保護主義行為，將嚴重擾亂和扭曲包括歐盟在內的全球汽車產業鏈供應鏈，並對中歐經貿關係產生負面影響。

中方要求歐方從維護全球產業鏈供應鏈穩定，以及中歐全面戰略夥伴關係的大局出發，審慎使用貿易救濟措施，鼓勵以電動汽車為代表的新能源行業深化合作，為中歐電動汽車產業共同發展創造公平、非歧視、可預期的市場環境。中方將密切關注歐方後續調查程序，堅定維護中國企業的合法權益。