《基金》復華A級債券傘型基金 這「機制」鎖住獲利不白忙

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【時報記者任珮云台北報導】根據統計(截至2023/8/31)，美國投資等級公司債平均殖利率來到5.35%，為13年以來高位。為了讓投資人掌握投資等級債市的布局甜蜜點，復華投信推出升級版的到期債券基金-「復華A級債券傘型基金」，募集繳款期為10/23-10/27，基金成立後不再接受申購。

復華投信表示，美國升息循環接近尾聲，目前美國投資等級債指數殖利率是2008年金融海嘯時期以來的最高進場機會，建議可透過聚焦A級債券、設有提前結算機制的機動到期債券基金，掌握優「殖」債券投資機會。

復華投信債券研究團隊認為，美國聯準會(Fed)積極升息打擊通膨後已見成效，衡量指標核心CPI年增率自2022年9月6.6%高點持續回落至2023年8月的4.3%，研判目前美國政策利率5.25~5.50%接近升息循環尾聲，從Fed最新的利率點陣圖顯示，2024年有降息機會，基金布局時機接近利率高點，可同步掌握債券殖利率較高，及未來若降息可能的資本利得機會。

復華投信表示，該基金旗下共有三檔子基金，分別為復華二年半至五年期機動到期A級債券美元基金、復華三至八年期機動到期A級債券美元/台幣基金，主要投資成熟市場信用評等A級以上的優質債券(含A-/A3)；當基金淨值在特定時限後，總報酬達到設定目標(五年期淨值為11.0、八年期淨值為11.5)，將主動獲利了結出場見好就收，提升投資效率並降低未來利率不確定的投資風險。

當前各主要債殖利率多來到高檔，復華二年半至五年期機動到期債券基金經理人杜承豪表示，布局鎖定A級及以上投資等級債，主要在於投資等級債違約風險較低，當Fed開始降息時，A級投資等級債的資本利得，高於BBB及非投資等級債的機率大，加以先前債券價格受Fed快速升息衝擊後，目前價格位處低檔區，未來若降息資本利得投資機會可期。