小犬颱風觸陸 台20線勤和至復興路段不排除晚間封閉

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今年第14號颱風「小犬」已進入台灣東部近海，中央氣象署已發布海上、陸上颱風警報，預計4日至7日影響高雄並帶來豪大雨，交通部公路總局甲仙工務段基於安全考量，台20線93K~98K＋700（勤和至復興）路段不排除於今日晚間10時後封閉。

公路總局甲仙工務段表示，台20線93K~98K＋700（勤和至復興）路段，因受小犬颱風影響，易有短延時強降雨及局部豪雨，依據中央氣象署情資判斷轄區預測累積雨量為150-250mm／24hr大雨至豪雨等級。

目前開放通行的明霸克露橋鋼便橋道路，因玉穗溪水文狀態目前仍尚未穩定，且玉穗溪上游仍有大量淤積土石，如有連續降雨發生，上游土石含水量達到飽和時，恐誘發土石流發生，將形成土石流下衝致災，導致明霸克露橋路段仍有遭土石沖毀之可能，如持續降雨，該路段不排除於10月4日晚上10時後啟動便道封閉作業，以維護用路人安全。

另台29線臨11便道0K~12K（那瑪夏~五里埔路段），因受小犬颱風影響，易有短延時強降雨及局部豪雨，依據中央氣象署情資判斷本段轄區預測累積雨量為150mm~250mm／24h將超出本管制路段封路標準大雨至豪雨等級以上，經研判氣象水情情資及道路通行狀況，該路段也不排除於4日晚上10時實施預警性封閉，以維護用路人安全。

甲仙工務段建議用路人非必要避免進入山區道路，以確保自身安全，並請那瑪夏區民眾如有外出及就醫需求應盡早規畫下山。