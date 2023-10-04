台師大產創學院專注AI、綠能 蔡英文勉勵培育更多產業人才

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣師範大學「跨域科技產業創新研究學院」於今（4）日正式揭牌，總統蔡英文於致詞時表示，肯定台師大因應全球產業發展趨勢，設置人工智慧與綠能科技領域兩大研究所，相信由學界和業界以靈活、彈性的創新合作模式，一定能匯集更多資源，培育出優秀的產業人才。

今日在揭牌典禮上，總統蔡英文、教育部部長潘文忠以及擔任台師大校友總會理事長的金仁寶集團董事長許勝雄、台師大校友總會名譽理事長王金平等人與諸多企業代表均受邀出席。

蔡英文提到，感謝台師大響應政府的產業創新政策，成立「跨域科技產業創新研究學院」。在2021年《產學創新條例》通過之後，這是第10所頂尖大學加入設立研究學院的行列，也是第11個研究學院。

蔡英文說，人工智慧的浪潮，正在席捲全世界，AI不僅改變產業模式，更不斷重新塑造人類的價值觀。因此，台灣更需要以「人文的心、科技的腦」，來解析並引領人工智慧的發展，而藉由台師大的人文關懷底蘊，將能培育出AI產業應用的關鍵人才。

蔡英文期勉台師大「跨域科技產業創新研究學院」能夠在產學研究合作上，成為新的典範，也為我國下個世代的科技產業注入強勁的動能，持續提升國家的國際競爭力。

台師大校長吳正己指出，學校呼應國家政策成立「跨域科技產業創新研究學院」，即是以跨領域為主軸，結合校內科工學院、理學院及人文社會科學院系的能量，與12家傑出企業合作，設立「AI跨域應用」、「綠能科技與永續治理」兩個研究所，希望透過產、官、學合作機制，讓學生更貼近產業需求，增加職場競爭力，培育國家需要的人才。

吳正己特別感謝參與合作創立產創學院的12家企業，「各位不僅僅是資金與資源的投入，更花費很多心力與臺師大師長們討論、琢磨，如何幫忙臺師大，如何幫助國家培養人才。您們都是台灣的護國神山！」校內師生會努力爭取企業支持和國家補助，並努力達成產創學院設立的目標。