台中福華推爵士微醺假期搶市 住房最低下殺36折起

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台中下半年最重要的音樂盛事「2023台中爵士音樂節」，將於10月13日起至22日熱鬧登場，預期將會吸引150萬人潮湧入台中！為搶攻爵士音樂節帶來的旅宿與餐飲商機，台中福華大飯店即日起至10月31日，推出以「晚夜」、「音樂」、「微醺」為主題的微醺風格住房、餐飲系列主題活動搶市，快閃住房專案最低下殺36折起！

台中褔華大飯店表示，微醺風格住房餐飲系列主題活動，內容包含適合情侶、好友慵懶渡假的「微醺爵士夜」住房專案，每房4,399元起；以及紅遍全球的「爵醺晚安瑜伽」，每位750元起。

此外，3F覓舍全日餐廳同步推出暢享微醉氛圍的「爵士三重奏」飲品優惠，要讓樂迷在一飽國內外爵士好手即興演出同時，也能Chill享有大人滋味的療癒時光！

台中福華即日起至10／31推出「微醺爵士夜」快閃住房專案，雙人入住雅緻樓層精緻客房只要4,399元起，下殺36折！住宿期間，除可悠享陽光優質早餐（每客580元＋10％），特別贈送以金門調酒混搭經典創意，獨具台灣酒韻的微醺特調「重醺癮力」或「蜜戀瑪格」。

此外，10／13至10／21期間，每周五、六晚間，還有超級療癒的加碼住宿活動「爵醺晚安瑜伽」，「微醺爵士夜」住房專案，房客可享免費體驗。

台中福華特別引進紅遍全球的微醺運動「爵醺晚安瑜伽」，用一杯清爽「爵士之都」，搭配靈魂爵士金曲和瑜珈伸展，打造生活儀式感。

10／13、10／14、10／20、10／21周五及周六，來場療癒瑜伽每人790元，現在加入台中福華APP會員，再送BE ONE休閒館電子體驗券及3F覓舍餐飲消費9折電子優惠券。

此外，台中福華3F覓舍即日起至10／31，同步推出「爵士三重奏」酣暢優惠，憑2023爵士音樂節現場打卡照，即可兌換「爵士女伶」、「歌王的誕生」、「爵士之都」三款主題調酒買一送一，充滿爵士情懷的大人系療癒飲品限期登場。

【工商時報提醒您 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康】