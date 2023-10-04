Dealshaker台灣跨境電商峰會10／7隆重登場

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全球零售電商持續高速發展，跨境電商速度更超越零售電商，無論個人或企業消費轉往線上購物已成新常態。Dealshaker是家知名線上交易市場和廣告服務提供商，該平台支援企業對客戶和客戶對客戶的交易。在10月7日舉辦Dealshaker台灣跨境電商峰會，總公司CEO、Dealshaker商城總監、市場行銷部主任及亞洲商城總監Mailoan首次蒞臨台灣，且台灣是首發站將在大會宣布重大事項。

Dealshaker台灣負責人梁晶晶表示，2023年9月22日新推出Dealshaker-商城Apps，該Apps具有全球首款離線支付功能，同時支援安卓及IOS系統，目前Dealshaker在全球194個國家有該平台的客戶。DEALSHAKER商城購物平台後台數據顯示，全球85.6%人次瀏覽來自手機用戶，14.6%是來自電腦瀏覽，根據該數據促使公司決定投入大量的人力和資金研究開發一款DealShaker手機APP軟體，方便廣大用戶使用DealShaker。

2023年1~3月份總計已消費161,677張禮劵，活躍商家15,122位，2023年第一季度DealShaker商城已經對接許多國家法幣加OES或者DSCP支付。Dealshaker具多項優勢：Dealshaker是一家在線交易市場和廣告服務提供商，擁有以會員為基礎的客戶群； Dealshaker Marketplace 上1 ONE =42.50 歐元 ，並在 Polygon ONE (OES) 上公開/透明驗證每筆交易。其中，ONE扮演著各國CBDC(央行)貨幣橋角色。

Dealshaker商城後台有五個以上的兌換出口，結合現金(EUR) 數字資產OES，實現企業對客戶和客戶對客戶之交易促銷。此次Dealshaker台灣跨境電商博覽會亦為總公司2023年在全球舉辦的第7場大會，位居產業前瞻趨勢浪尖上，未來，Dealshaker台灣亦規劃系列招商活動。