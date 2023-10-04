美3A不保？債市遭血洗？麥卡錫下台 華爾街警報狂響

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【時報編譯柯婉琇】美國史上頭一遭，眾議院議長麥卡錫（Kevini McCarthy）遭到罷免，分析師警告，這可能使美國主權債信評級被調降的風險升高，並給市場帶來更多紛擾。

彭博社報導，麥卡錫從這個國會的領導角色中退出，可能在聯邦支出等問題上引爆新一波的不確定性，而國會在預算分配上的角力可能導致政府關門，也將再度成為關注焦點。

市場對這宗歷史性的罷免案也做出了反應。在周三亞洲交易時段，美國公債跌幅擴大，麥卡錫的下台加劇了投資人對利率可能升更高、高更久的擔憂，也令人更加擔心債券的傳統風險溢酬（Risk Premium）。

本周美國債券殖利率一路飆升，策略師表示，美國國會的權力鬥爭可能再次引發對固定收益資產的擔憂。

瑞穗銀行（Mizuho Bank）經濟與策略部門主管Vishnu Varathan表示，如果麥卡錫被罷免導致政府關門，並給美國支出計畫增添更多不確定性，那麼穆迪（Moody's Investors Service）就可能調降美國的信評，「這些人仍未齊心協力解決問題，這可能導致市場重新思考美國公債的定價」。

穆迪是現在唯一仍給予美國頂級信評的主要評級機構。上個月底，穆迪提出警告，稱美國政府關門將有損該國僅存的3A信評。

穆迪分析師William Foster當時表示，美國政府可能關門將再度印證一件事：在利率上揚加劇美國政府的債務壓力之際，華府的「政治兩極化」（political polarization）正在弱化其財政政策的制定。如果沒有有效的財政政策舉措來試圖緩解這些壓力，那麼其信用狀況就可能面臨越來越多的衝擊。如果這些壓力無法化解，就可能導致負面展望，甚至可能在某個時候導致降級。

惠譽在8月初以債限危機為由，將美國長期外幣信用評級從「AAA」調降1級，至「AA+」。標普全球則早在2011年就拔掉了美國的3A主權信評。

投銀BTIG出具報告指出，麥卡錫下台對市場造成的直接影響相對有限，因為一直到11月17日政府都能獲得資金維持運作。但眾議院陷入癱瘓將導致本來就很複雜的預算之爭變得更複雜，這仍是近期內應留意的事。

高盛出具報告指出，麥卡錫下台使美國政府在11月關門的風險升高，在預算支出問題上，下一任議長將比麥卡錫承受更大的壓力。

雖然現在事情才剛發生，可能難以評估此事對投資人的影響，但 T.Rowe Price基金經理Scott Solomon表示，這場紛擾可能在美國這個全球最大債券市場引爆新一波拋售。