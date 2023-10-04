數位部首參加TIE展12資安技術 這款AI偵防平台不輸微軟

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生成式AI浪潮興起，網路犯罪者開始利用創新技術作為攻擊方式，這讓台灣產業在推動數位升級時，面臨更嚴峻的資訊安全挑戰。數位部產業署4日預告，將在12日的台灣創新技術博覽會首度展示12項資安及5G專網技術。其中，「工控場域AI偵防分析平台」可全天監控生產線，在精準告警率上不輸微軟等大廠。

為協助產業在推動創新時，有更安全的資安科技隨行，產業署在10月12日即將登場的「2023台灣創新技術博覽會Taiwan Innotech Expo（TIE）」創新領航館中，首度以「數位驅動．創新moda」為主題規劃「數位資安」專區，盛大展示12項資安及5G專網技術。

產業署主秘黃雅萍在展前記者會上指出，這次展出技術中，由資策會資安所自主研發的「工控場域AI偵防分析平台」，在精準告警率、網路可視度等工控異常偵測，可與微軟、Claroty等知名廠商並駕齊驅，能夠7x24小時全天候監控生產線流量並進行異常事件分析，讓企業在不影響生產線穩定與安全的情況下，提升工廠生產區的資安偵測能力，強大技術力榮獲素有研發界奧斯卡之稱的R＆D100大獎。

另外，多個與5G專網及場域應用的技術成果，展現數位產業署協同產業將5G技術推向商轉的努力，未來將促使更多企業安心發展5G專網應用，加速各個產業利用5G推動轉型升級。

數位部這次展出的12項技術來自數位發展部的七項計畫成果，分別為：資安跨域聯防暨物聯網場域推動計畫的「SECPAAS零信任資安解決方案」、「工控場域AI偵防分析技術」；5G資安防護系統開發計畫的「一站式5G專網資安管理維護系統」；臺灣資安卓越深耕-半導體及供應鏈資安關鍵技術發展計畫的「隔空抓鑰–晶片旁通道攻擊檢測技術」、「APT攻擊狙殺鏈獵捕平台」與「SEMI E187設備資安標準規範」；通訊傳播創新基礎環境優化建置計畫的「符合服務水準協議之智慧工廠」與「具隱私強化技術之遠距復健數據交換機制」；5G＋創新應用系統整合發展計畫的「個人化全時全方位智慧監測輔助系統」、「心腹超音波多角度貼合擬真操作」；通訊傳播創新科技應用先導驗證及整合推動計畫的「5G元宇宙專業職能作業訓練系統-CNC銑床操作訓練」；以及通訊傳播創新科技應用及產業協作推動計畫的「5G專網十三大產業應用-以肉品加工產業為例」等。多元精彩的展出內容，高度展現出台灣在資安與通訊科技的技術創新力。

產業署說，正所謂水能載舟、亦能覆舟，隨著企業採用的新技術愈來愈多，產業資訊安全的破洞也愈來愈複雜、難防，值此關鍵時刻，數位部作為台灣發展數位國家的重要部門，以「數位、包容、多元」為理念規劃與研擬數位經濟相關政策及法規，更致力於協助台灣各個產業建立更佳的資訊安全防護力，讓產業在利用5G、AIoT等前沿科技推動數位轉型時，可以走出更安全的數位經濟之路。