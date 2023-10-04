兩位大學前校長主持 首所私立藝術實驗雙語高中在台中設立

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台灣第一所學校型態私立藝術實驗教育雙語高中「台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校」，已在8月25日獲台中市政府教育局核准立案，第一年只招收30名學生，預定於2024年8月正式開學。

台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校由大漢工商教育基金會依據「學校型態實驗教育條例」與「台中市私立學校型態實驗教育實施辦法」歷經三年半籌備始完成設立。

這所學校由兩位前大學校長領軍，實踐大學前校長陳振貴擔任計畫主持人、玄奘大學前校長鍾瑞國任協同主持人，玄奘大學藝術設計學院前院長李健儀以及美籍外師Jamie Rufe國際部主任等教學團隊規畫執行。

台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校擁有全新校舍，位於台中市潭子區，交通便利，鄰近慈濟醫院與台中市政府警察局總局，即日起開始招生。學校占地約3公頃，大樓3層，包括一般教室、專業教室、餐廳，宿舍及活動場地等，樓地板面積有1800多坪。

台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校以德國席勒審美教育哲學為辦學理念：以美育培養品味與人格，進一步勾勒出美力、品格力及國際移動力的學生圖像。

這所學校將透過個別學習計畫、雙語教育、藝術設計導向實驗教育模式，適性的學習評量與輔導、課後精彩活動以及提供英文交流的住宿環境;親、師、生一起合作，突破體制束縛，讓創意正萌的高中學子透過美感浸潤的校園生活與自主貫通的學習規畫，成為具有人文關懷與生活品味的藝術家。

台中市私立洛克威爾藝術實驗教育學校將於年11月11日上午10時至12時在台中市福華飯店舉辦招生說明會，有興趣的學生與家長可於10月31日前利用線上報名參加（https://forms.gle/281oLY2r5rwq6J4WA），或於周一至周五9時至16時電洽0910-908-295鄭老師。