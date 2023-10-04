中華文化藝術總院頒發聘書典禮暨展覽會隆重舉行

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中華學術文教基金會32週年慶、中華文化藝術總院頒發聘書及名家展覽、高崇雲總院長80歲新書發表等三項重大活動聯合儀式，日前在張榮發基金會6樓國際會議廳盛大舉行，現場冠蓋雲集，氛圍熱烈。

該活動包括考試院黃榮村院長、總統府前秘書長廖了以、國防部前部長伍世文、教育部前部長楊朝祥、中原大學張光正董事長、聖約翰大學唐彥博校長、中國文化大學王志誠副校長等文教領導致詞並頒證，藝文界人士約200位出席，盛況空前。

同時舉辦的第一屆海內外藝術家聯展，台灣名藝術家共18位，加上大陸名藝術家12位聯合展出。展出的台灣藝術家有王太田、王慶海、江明賢、余真賢、呂仁清、李沃源、李登勝、沈 禎、孟昭光、林晉、林暉、高駿華、莊伯顯、連勝彥、連瑞芬、黃慶源、楊旭堂、劉瓊玩。展出的大陸藝術家有王佛生、王曉輝、吳雪、周石峰、施江城、宰賢文、徐琳、梁明、陳吉、葛茂柱、熊紅鋼、劉罡。

頒發聘書典禮的部分，獲頒院士榮銜有：李奇茂榮譽院士，由其女公子李安榮代表接受；歐豪年院士，由中國文化大學歐豪年美術館館長李婉慧教授代表接受；李可梅院士及連勝彥院士兩位大師親自出席，而獲頒院長聘書者包括王南雄—文化院長、黃慶源—國畫院長、王秀杞—雕塑院長、蘇奕榮—西畫院長、楊旭堂—書法院長、陳逢顯—技藝院長、王淑娟—四藝院長、李登勝—丹青翰墨院長等藝文宗師。

此外，獲得總院院務諮詢委員聘書名單有：王慶海、梁錦興、郭慶璋、王太田、連瑞芬、周龍修、黃明櫻、陳炳宏、呂仁清、林晉、簡惠美、林亮吟、孟昭光、高駿華等藝文界精英。獲頒顧問聘書名單有魏宗德、曾鏘潔、湯坤山、施珍瑛、張宴瑞、陳見明等社團領袖，其中值得一提的是，曾鏘潔及湯坤山兩位企業家贊助藝文活動熱心公益的精神令人感動。

主辦人高崇雲總院長表示，今後將全面配合文化藝術政策，為全球華人藝術家們打造策略聯盟的平台，積極提供服務，期盼能提升台灣藝術家的價值與地位，使他們能與兩岸及國際華人藝術家融合交流，從而創造邁向全球國際化文化藝術的新里程碑。聯合儀式進行過程極為順利，首先由古箏音樂家周莉菁進行暖場表演，而在慶祝儀式時邀請到當代著名聲樂家呂麗莉教授演唱「玉山之歌、杜蘭朵公主」兩首名曲，這位永遠的蝴蝶夫人以享譽全球的優雅歌聲，讓會場的氣氛充滿靈性的藝術感，全體貴賓為之歡聲雷動，更象徵著台灣文化藝術光明的坦途。大會在高崇雲董事長代表中華學術文教基金會發表「現階段重點建言」後圓滿結束。