《科技》TutorABC跨足電商 董座發豪語拚服務業Amazon

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【時報記者莊丙農台北報導】線上英語和華文學習品牌TutorABC歷經一年的籌備，今日宣布跨界開設全新互動模式的直播電商TutorABC Shop，並且推出第一個「連麥」功能的台灣電商，主打市面上較少見的「體驗型商品」，TutorABC Shop以TutorABC自建平台技術，打造優於業界的沉浸式互動購物體驗，讓直播主與消費者能夠雙向視訊互動，提供多樣化體驗型及服務型商品。草莓網創辦人、將屈臣氏引進台灣的前執行長Rodney Miles也擔任TutorABC Shop聯合董事，TutorABC董事長楊順銓指出，要將TutorABC Shop打造成為服務業的Amazon，並進軍全球市場。

Rodney在1987年協助屈臣氏順利插旗台灣，在台設立首間海外店面，成功將屈臣氏打造成台灣的藥妝龍頭；此後更主導屈臣氏的海外展店計畫，拓展到全球超過12,000間分店。他也創辦香港線上美妝草莓網StrawberryNet，深刻洞悉消費者對電商購物的深層需求。他指出，「TutorABC Shop這個平台的概念，無論在台灣或全球市場都很新穎，比起當年在屈臣氏或草莓網的機會，更令人期待。

TutorABC Shop希望打破傳統直播電商既定模式，以20多年來TutorABC自建平台技術及教學內容，將線上教室的互動概念延伸到直播電商。TutorABC Shop最大特色是「連麥」功能，直播主可和消費者或其他直播主連線，共同交流展示商品，打造互動、沉浸式購物體驗。

「連麥」靈感來自TutorABC線上教室一項核心專利技術—「舉手」功能。當老師開放此功能後，學生在課堂上就可即時提問、和老師互動。TutorABC將互動式教學系統、影像生成及串流監控系統沿用至直播電商平台，技術團隊在經過一連串極高流量的壓力測試後，能確保平台的使用與視訊互動穩定流暢。此外，為提供直播主專業的直播拍攝場景，TutorABC Shop也重金打造高規格直播攝影棚，包括環景虛擬棚等等，用最炫目高級的科技，帶給使用者更好的感官饗宴，也讓直播主與消費者的直播互動體驗更加沉浸流暢。

有別於其他平台，除了常見的3C及家電用品之外，TutorABC Shop有5成以上的商品都以「服務」和「體驗」型產品為主，主打十大類特色商品，包含賞鯨包島旅遊行程、跑車沙灘車體驗、馬術課程、特色餐廳用餐體驗、個人色彩檢測等等。消費者可透過精緻攝影棚背景、直播主與專家對談，連麥即時互動等方式，感受所謂「體驗型直播」。