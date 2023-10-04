遠東新將投入10億元 加速產線導入AI

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面對生成式AI，改變各產業營運模式，遠東新（1402）指出，公司今年已啟動數位創新發展，將投入10億元，加速產線導入AI及工業4.0 。

遠東新的數位創新計劃，編列智能化生產項目資本支出 10億元，透過AI智慧應用，配合行動網路、大數據、雲端運算、物聯網、區塊鏈等數位科技發展，發展長期AI應用，並在生產線導入工業4.0應用及人工智慧技術。

遠東新董事長徐旭東在今年的股東會上指出，人工智慧用在製造端，要花大功夫，短期要做到打通並不容易。不過，徐旭東說，「要走上這個路（AI）太難了，不過沒有選擇。」

遠東新根據內部現況分析，AI的應用面很多元，管理、生產、銷售都可以應用，其中生產的部分，包含能耗、生產設備等等的判斷調整，透過AI自動學習下，未來都可有幫助。

遠東新表示，AI在工廠管理上，目前已應用到物流、安全庫存、原物料管理等，都可以協助管理品質提升，但是最關鍵的還是在製程上要導入AI，不過這牽涉到相當多面向，未來希望整個生產效能可以因此提高。

依遠東新規劃，在石化廠可導入AI開發主動式能源管理系統；化纖廠則有智慧化電能管理、品管智能化系統；紡織廠將建置EMS管理系統、引進RPA 流程機器人等。

遠東新強調，集團累積的生產相關數據非常多，對以後整體工廠進入智慧化將有很大助益，不過，關鍵還是要在這方面投入大量人才，未來相關工程師、人才的布局也會大幅度進展。