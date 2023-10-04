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綠不分區提名委員會名單出爐 何美玥也入列

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民進黨布局總統立委選戰，本月開始處理被視為「深水區」的不分區立委提名作業，中執會今（4日）無異議通過「第11屆立法委員政黨比例代表提名委員」名單，將由黨主席賴清德擔任主席，成員包括行政院長陳建仁、前黨主席卓榮泰、被視為社會賢達代表的前經長、國策顧問何美玥都入列。

相較以往「派系共治」意味明顯，今年多位成員被視為「挺賴」色彩濃厚。派系人士直言不諱地說，這是「表面上」的名單，真正的討論「在後面」。

民進黨中執會今天無異議通過不分區提名委員會名單，成員包括：賴清德、行政院長陳建仁、前黨主席卓榮泰、仲裁委員廖福特、高雄市議長康裕成、被視為社會賢達代表的國策顧問何美玥、台大政治系副教授陶儀芬等7人。

據轉述，賴清德會中特別談及，2024年的總統跟立法委員選舉，對台灣的前途非常重要，不僅僅將影響台灣的國家走向、後代子孫的幸福、民主是否延續，也會影響印太和平跟穩定。

賴清德說，此次區域立委的選舉，民進黨秉持著跨黨派、跨世代、跨領域的精神，推動民主大聯盟，而這一次的不分區提名，也希望能夠秉持民主大聯盟這樣的精神，換句話說，在未來的不分區名單中，會有民進黨優秀的人才，也有社會上的有志之士，希望能夠結合台灣社會更多的力量，來完成歷史上交付給民進黨的使命。

賴清德表示，未來不分區的名單，也希望具備專業，能夠解決國家當前的問題，另外，不分區的名單，也能夠秉持著民主的精神，堅定地捍衛民主憲政的體制，希望社會上面有志之士可以在今天之後，可以推薦優秀的人才到民進黨中央，經由提名小組，以公開、公平、公正來選出優秀的人才代表民主進步黨，以獲得社會更廣大的支持。

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