海內外關鍵技術齊聚 未來科技館10／12盛大登場

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國家級科研盛會「2023 台灣創新技術博覽會-未來科技館」即將在10月12日世貿一館隆重登場，國科會在中研院、教育部及衛福部跨部會協力下，今年匯集國際獎項「科技創新卓越獎(TIE Award)」、「未來科技獎」共92隊海內外頂尖科研成果，打造「AIoT智慧應用」、「生技新藥與醫材」、「淨零科技」、「人文科技」4大技術領域、「半導體」、「太空科技」、「精準健康」3大主題展區，期望促進研發成果商機、強化全球科研人才來台交流，並推廣科普提升大眾對科技發展關注。

今年第二屆國際級獎項TIE Award及台灣指標未來科技獎，共吸引了歐、美、亞等29國報名，聯袂展現「半導體創新應用」及「淨零排放」等全球科研趨勢。TIE Award最終選出共12隊獲獎，包含來自美國、加拿大、芬蘭、日本、以色列、馬來西亞的佼佼者，各獲獎團隊均具備國際競爭實力，也對台灣產業未來發展有貢獻潛力。

此外，象徵我國學研界關鍵榮耀的未來科技獎，今年精選80件創新技術，包括精準健康、AIoT智慧應用、永續綠能領域等，皆具備創新性、產業應用性及國際市場鏈結潛力，上述獲獎團隊將於未來科技館實體展出，國科會也協助強化產業媒合創造商機，實現全球科研落地台灣目標。

為展現台灣對全球科研影響力，特別規劃「半導體」、「太空」及「精準健康」3大主題體驗區，以科技創新應用提升社會福祉為主軸，透過趣味互動打造實境場域，讓前瞻科技與觀展者零距離。其中，「半導體專區」以智慧車做為半導體應用的縮影，展示半導體對通訊、感測、節能、製程等相關應用；「太空科技專區」展現台灣衛星及地面設備的頂尖能量，如首顆自製氣象衛星「獵風者」，顯現我國於太空關鍵自主元件的技術；「精準健康專區」聚焦「預防、診斷、治療、照護」情境，帶出未來醫療的新想像，整合遠距醫療、健康大數據、AI自動化判讀等技術，ㄧ窺未來醫療及我國精準健康產業發展趨勢。

除了展區技術，未來科技館更精心籌辦3場國際趨勢論壇，集結20位海內外重量級講師分享全球科技脈動，包括瑞昱半導體、意法半導體、比利時微電子研究中心等代表參與10月12日「半導體論壇」探討產業創新應用，首度邀請JAXA、Space One、TASA等代表主講10月13日「太空科技論壇」，以及國際創投SOSV、台灣淨零小組、成功大學代表出席10月14日「淨零科技論壇」。此外，10月13日「TIE Award技術發表暨商機媒合會」、「高通台灣研發合作計畫成果發表」，及10月14日「科技與運動的交會」等活動，內容充實豐富值得一看。