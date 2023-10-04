上品遞延訂單 明年Q1發酵成長

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受制半導體庫存調整、投資計畫遞延，上品（4770）手上客戶在韓國、美國、台灣等地擴廠訂單發酵時間點推後，壓抑今年營收推進力道。分析師認為，伴隨大陸客戶需求表現仍屬穩健，加上遞延訂單逐步發酵，預期最快明年第一季就能看到上品營收重拾成長。

上品長期深耕氟素產業應用，提供各項氟素樹脂（鐵氟龍，PTFE）加工開發，特別是耐蝕儲槽、反應設備領域，應用於精密化學品、先進半導體廠商等化學品製程，下游產業為半導體、電子化工品、面板及化工業四大類。半導體營運比重達8成，主為國內晶圓大廠、電子級化學品供應商與半導體統包廠。

上品因大陸市場第一季拉貨動能較，上半年營收31.69億元、年增6％，淨利9.14億元、年增13％，EPS11.56元。前八月營收3.46億元，年增0.59％。

分析師認為，上品目前在手訂單約在68～69億元，仍維持高檔，業績呈波動是認列時間點隨客戶建廠進度後延；後市成長動能端視半導體建廠作業轉順回升。伴隨晶圓廠擴產資本支出計畫持續推進，帶動氟素內襯設備、槽車、管線需求。

上品指出，全球半導體長期投資趨勢持續拉升，營運發展持穩看好。韓國預計2026年引領全球300毫米晶圓廠設備支出，投資額302億美元，幾乎是今年157億美元兩倍。

台灣預計2026年將投資238億美元，高於今年224億美元。大陸預計到2026年支出將達161億美元，高於今年149億美元。美洲設備支出預計將從今年96億美元增長近一倍，2026年達188億美元。