勤業眾信發布台灣私募股權白皮書 揭示四大關鍵議題

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勤業眾信聯合會計師事務所與台灣併購與私募股權協會4日共同發表「2023台灣私募股權基金白皮書－台灣私募股權基金市場回顧與展望」，並歸納台灣私募股權基金四大重要議題為台灣隱形冠軍成為私募股權基金附加投資收購標的、私募股權基金聚焦電動車與自動化領域、後疫情時代教育與旅遊業數位轉型投資趨勢和私募股權基金的管理。

勤業眾信表示，附加投資交易（Add-on）為私募股權基金常見策略之一，將投資組合中的領頭羊作為併購平台，針對規模相對較小的標的公司持續進行策略投資，藉此提升投資組合價值。台灣有許多在地企業深耕多年的子領域隱形冠軍，與私募股權國際化平台有互補效益。

例如海盜船科技股份有限公司（Corsair Gaming, Inc.）成立於1994年，最初以記憶體模組起家後，逐步發展為全球高性能電腦周邊設備和組件製造商。美國私募股權基金EagleTree Capital看好電競市場未來巨大的發展潛力，於2017年7月收購海盜船科技。海盜船科技在私募股權資源挹注之下，透過一連串的積極併購，迅速擴張其多元產品線及拓展新市場。

勤業眾信強調，台灣近期併購交易在電動車或車用領域的投資併購活動相當活躍。從上游的關鍵材料、中游的零件、下游的成車及後端的生態系與服務體系可見一斑。

台灣的私募股權基金市場正經歷著法制化與成熟化的過程。在發展的過程中，主管機關、企業界以及相關利益團體的合作與共同努力至關重要。隨著整個私募股權市場逐漸成熟，更能吸引許多國內外的私募股權基金及國際級專業人才，進而提升整體市場的專業水準。私募股權基金對台灣企業的支持尤其關鍵，特別是在市場逆風的情況下，協助企業進行外部資源引入與營運策略聚焦，以應對市場的挑戰。私募股權基金的發展對台灣資本市場具有深遠的影響，我們期待私募股權基金的引入和合作，能夠共同實現更多具有指標性意義的投資合作案件，促進推動台灣企業及整個市場實現更大的發展。