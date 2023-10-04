雙十變盤向上能成真？ 資深股手揭最後買點 6大族群會藏大驚奇

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【旺得富理財網 李澍】年底升息機率增加，加上美國眾議院議長麥卡錫被罷免，VIX指數創5月來新高，美股四大指數全數撲街，台股今（4）日也開低百點；但有分析師預期，國慶將是變盤向上時機，選股可關注明顯強於大盤的個股，這些個股背後一定有故事，AI股也適用，可藉此找出被低估、潛力大的AI股，除伺服器外，還有6大族群可能有驚奇表現。

美股大跌、台股開低，前景看似不慎樂觀，但摩爾投顧分析師江國中卻認為不用太過恐慌，他從技術面研判，過去1個月以來，台股多次跌破16403點後，都是低檔買點；他也預期，台股下方有年線和周轉折16044點強撐，加上歷史數據顯示，雙十最後一周都是多頭機會；因此，只要台股不要跌破年線、萬六失守，否則本周就是最後買點。

江國中進一步分析，除了上述原因，最重要的是，台股本周周線轉折雖扣高，但本周為台股扣高的最後一周，從下周開始，周線轉折將開始扣抵低值；這個轉折訊號顯示，台股將在雙十國慶正式變盤向上，屆時將會啟動至少5周的漲勢，屆時就換多頭表現。

針對個股，江國中表示，股市大跌時選股反倒不難，可觀察哪些個股抗跌、甚至逆勢上漲，這些個股能明顯强於大盤，至少表明此類個股遭到主力資金的喜愛，後面一定有「故事」，待大盤趨向轉好時，股價會有驚人表現，這放到AI股也同樣適用。

以廣達為例，雖連2日拉回，但股價穩站短、中、長期均線上，接下來可鎖定廣達下檔季線和月線支撐，約233元的位置，只要支撐不破AI就沒事；若到雙十後，90%的AI股轉折扣低值下，廣達將領軍AI股，展開比價行情。

針對接下來操作，江國中建議，「看廣達，操作被低估加上具大漲潛力的AI股」，他預期，本周可視為AI股反覆打底的最後一周，投資人可趁這波利空下殺，逢低尋求具利基型個股的切入買點；隨著AI供應鏈擴大，除了熟知的伺服器概念，矽智財、板卡、DRAM、銅箔基板、機殼、矽光族群也不乏有大驚奇潛力飆股。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。