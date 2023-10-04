人力仲介業唯一獲獎！康林國際集團獲年度DEI企業獎

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在全球持續推動ESG下，多元(Diversity)、公平(Equity)和共融(Inclusion)成為管理新思維，台灣首座鼓勵企業人才永續與企業多元文化的獎項「DEI多元共融願景獎」，昨(10月3日)舉行第二屆頒獎典禮，康林國際集團於眾多企業中脫穎而出，榮獲年度DEI企業獎，為人力仲介業唯一獲獎企業，由人資事業群總經理曾潮雄代表接受表揚。

康林國際集團於1988年成立，一直以來秉持著DEI多元共融的精神，體現在多元無歧視、女力平等、人才無國界及世代共融的具體實踐上，以企業組織及內部管理符合且實踐多元共融願景獲得此一殊榮。曾潮雄總經理表示：「多元共融的工作環境促進了集團內部的協作和創新，同仁更能充分發揮潛力，實現共同目標。同時康林持續關注移工和雇主之間的勞資融洽，並積極參與支持新住民等多元社會團體的活動，更期許未來在社會多元共融議題上扮演業界領航者角色，推動相關活動。」

康林以多元招募管道，招募來自不同世代、國籍的同仁；透過教育培訓，讓同仁深入了解並實踐企業文化；建立完善的薪酬制度，確保晉升機會的公平和開放；致力營造一個幸福、公平、和安心的工作環境，鼓勵支持不同背景的同仁充分展現自己的潛力，在工作崗位上感受到真正的歸屬感，攜手共進。對外，在移工引進及管理上，協同雇主共同落實RBA責任商業聯盟行為準則，建置生活館讓移工有家的感覺，讓雇主及移工都能感到穩定安心有保障。再者，康林也曾連續12年舉辦「真誠關懷無國界徵文活動」，希望透過多元視角看到更美好的台灣，推動多元共融社會，對於不同群體更加尊重包容。

現代的專業人才越來越重視公司的文化和價值觀，關心企業是否重視多元性、平等和包容性，參選多元共融願景獎項對康林來說，除了彰顯企業文化的價值觀，更希望招募到多元化人才，達到人才永續發展、企業永續經營的目標。