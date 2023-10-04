國安基金例會擬10／11登場 公布財報揭退場進度

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【中央社記者張璦台北4日電】國安基金將於11日召開第3季例會，會後公布財報，揭露4月中旬終止護盤後的最新操作績效與退場進度；由於近期台股受美股挫低拖累，全球終端需求續疲，總經局勢料成為會中委員關切焦點。

根據上半年財報，截至6月底，國安基金已出脫近4成持股。

受到俄烏戰爭與通膨等夾擊，國安基金去年7月13日起進場護台股，今年4月13日退場，結束275天（約181個交易日）史上最長護盤任務，投入金額新台幣545.08億元，居史上第3高。

國安基金官員今天表示，第3季例會將於11日登場。按往例，會後將公布財務報表，屆時可了解國安基金最新操作績效；近期台股受美股挫低拖累，全球終端需求也尚未回暖，總經局勢料成為會中委員討論焦點。

財政部次長暨國安基金執秘阮清華屢次強調，國安基金退場動作會拉長時間，以不影響市場為原則，適時釋出持股，一定做好充分規劃。

國安基金7月召開第2季例會，通過上半年財務報表，首度揭露4月中旬終止護盤後的獲利情形，淨收益達46.2億元，收益率約21.55%，其中融資利息4.01億元及手續費用0.17億元。此外，尚持有股票市值399.55億元，扣除持股成本330.67億元，未實現資本利得68.87億元。