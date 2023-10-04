台企聯首次拜會三大工商團體 苗豐強：沒理由放棄大陸14億市場

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「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（簡稱台企聯）會長李政宏今日首度率團拜會台灣三大工商團體，工總理事長苗豐強於會面時表示，兩岸經濟合作架構協議（ECFA）若廢止，將對台商產生很大影響，並強調台商沒理由放棄大陸14億人口的市場。

台企聯今日上午拜會工總與商總，下午則安排拜訪工商協進會；這是台企聯首次正式拜訪台灣工商團體。

據了解，今年以來，兩岸交流較為單向，都是台灣工商團體赴大陸拜訪，大陸台商的聲音未必會被聽到，因此台企聯也決定組團回台交流，除了說明大陸現況與投資機會，也表達台商遭遇的問題。

據知情人士轉述，苗豐強表示，ECFA若廢止，對台灣企業界的傷害將很大，尤其是機械業、石化紡織業影響最深。他與商總理事長許舒博都提到，兩岸關係愈不好，兩岸工商團體更要多交流；大陸有14億人口的內需市場，台商沒有理由放棄。

李政宏與許舒博都提到，台商在大陸遭遇的問題，可以透過台企聯、商總、工總出面與大陸各級政府交涉解決。

工商協進會理事長吳東亮下午則說，希望早日開放大陸觀光客、商務考察，也期望台灣當局能放寬規定，促進兩岸交流合作。

此外，商總、工總、工商協進會近期將舉辦與國家未來領導人對話，採一對一形式，目前安排由苗豐強對侯友宜、許舒博對賴清德、吳東亮對柯文哲，目前三位總統參選人都已經接受邀請。