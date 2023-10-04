瑞普萊坊：綠建築成為承租戶重要的評估條件

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瑞普萊坊（REPro Knight Frank）今（4）日公布2023年第三季台北市辦公室A級辦公大樓租金調查及市場趨勢分析，指出目前全台已有7棟頂級A辦大樓，每坪月租行情已突破4,000元以上；展望未來趨勢，ESG效應將推進辦公大樓升級。

瑞普萊坊商用不動產服務部資深總監盧佳青表示，大型外商企業（尤其是科技業與金融業）持續關注及評估台北市CBDs的A辦市場，但是受限於現有的大樓大多無法提供完整的大面積，及這兩年並無新供給的影響，使得市場無法滿足大型租戶的需求。未來一年，將陸續有幾棟新A辦完工，將有助於緩解台北市中心A辦的供給缺口。

瑞普萊坊指出，今年完工的富邦人壽大樓「富邦A25」，位於台北市最重要的信義計畫區辦公商圈，使得台北市目前租金站上每坪每月4,000元以上的辦公大樓，增加到7棟。

據實價登錄可查詢的辦公租賃交易，租金超過每坪每月4,000元的辦公大樓，已有7棟，包括有：「國泰置地廣場」、「台北101」、「新光信義金融大樓」、「華新麗華大樓」、「遠雄金融中心」、「台北南山廣場」及「富邦A25」。

盧佳青表示，萊坊在「ESG對租戶的重要性 ／ Why ESG Matters： A Guide for Occupiers」報告中指出，進駐綠色認證的大樓對於承租戶來說，不僅能盡CSR企業社會責任、加強企業形象，亦助益於企業永續經營及長期的經濟效益。

盧佳青表示，對業主／房東方來說，綠色投資策略，不僅實踐企業ESG的政策，助於提升企業及資產市場價值，進而有利於大樓招租，以長期的經濟效益而言，反映在營運成本及綠色溢價是樂觀期待的。

此外，依據國際WELL建築研究院（IWBI）的研究，具備WELL標章的健康建築的優點有：在租金上約可提升7.7％、承租企業的員工生產力最高將增加6.72％、工作滿意度則可提升近30％。

大多數大型企業在評估新辦公室時，大樓是否具有綠建築標章已成為評估的重要條件。

因應ESG政策，綠建築認證成為辦公大樓競爭力的關鍵之一。

盧佳青表示，位於信義計畫區大多數的頂級商辦，今年完工的「富邦A25」，也取得台灣綠建築（EEWH）黃金級，與美國綠建築標章（LEED）黃金級。