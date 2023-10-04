通過300多項查核 亞果成全球第一家獲頒ISQM的遊艇休憩品牌

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亞果遊艇（7566）今年3月開始導入ISQM國際服務品質流程制度，並通過多達300多項的查核，4日獲頒ISQM國際服務品質管理認證，成為成為全球第一家獲頒ISQM的遊艇休憩品牌。

法約爾國際認證機構董事長王孝慈、審查長歐陽儀，與興誠服務品質管理訓練機構董事長徐丞敬，4日共同前往亞果台南安平遊艇城授證，將ISQM國際服務品質管理認證，頒給亞果遊艇董事長侯佑霖和總經理唐玉書，見證亞果寫下遊艇休憩產業服務的創新里程碑。

亞果遊艇4日表示，亞果遊艇集團是在今年3月開始，導入ISQM國際服務品質流程制度，2023年9月由專業審查委員對亞果遊艇進行認證審查，以總分91.16分五星等級高分，通過認證審查。

亞果遊艇表示，認證作業正式審核於今年9月完成，經國際認證機構的神秘客稽核，確認亞果遊艇集團通過認證，成為全台第一間獲得ISQM國際服務品質認證的遊艇休憩產業。

ISQM國際服務品質認證為台灣經濟部認可的認證單位，從「環境服務」、「商品服務」、「人員服務」等，都要達到相當標準方可通過，查核項目多達300多項，過程相當複雜嚴謹。

亞果遊艇表示，台南安平遊艇城二期建設逐漸落成，明年第一季將迎來1,200坪會員俱樂部、黃金會所的開幕，而Villa、會員度假中心也將接續完工，透過ISQM認證的高分通過，顯示品牌整體服務品質也同步升級。

亞果說，亞果軟硬體服務設施皆準備就緒，提供優質完善的服務，蓄勢待發，迎接國際級旅客與遊艇會會員，來到亞果台南安平遊艇城與全台各據點。

亞果遊艇指出，國際服務品質管理系統ISQM（International Service Quality Management System）是組織單位對消費者「服務空間」、「服務流程」、「服務應對」及相關「服務做為」等，進行確認所頒發具有優質服務證明之證書。ISQM國際服務品質制度，主要協助所有需與『人』互動的行業機構，讓同仁清楚服務顧客時在各階段服務流程與遵循方向，讓該機構服務流程可一致化，降低經營管理損耗。

通過國際服務品質規範，也等於代表機構對顧客服務承諾能被遵循，顧客向該機構購買產品時，能獲得最大的保障。