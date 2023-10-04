豐華生技攜手台灣癌症基金會 宣揚益生健康生活

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豐華生技股份有限公司（Glac Biotech Co., Ltd.）將在10/7 (六) 於花博公園花海廣場與民眾一同響應2023年台灣癌症基金會（Formosa Cancer Foundation）所舉辦的粉紅健走活動。活動旨在推廣規律運動與定期癌症篩檢對防癌的重要性。透過響應此次公益路跑活動，豐華生技肩負在地企業的社會責任，希望透過益生菌及實地參與公益活動為社會帶來更多的關愛與健康。

在台灣，癌症已連續40年蟬聯國人死因第一名，且罹癌人數一再刷新，平均每4分20秒即有一人罹患癌症，且罹癌年齡逐漸年輕化，使國人憂心忡忡，而這也使台灣全體人民健康意識逐漸抬頭，並開始重視健康與生活間的平衡。豐華生技此次響應台癌基金會舉辦的健康粉紅健走，除了提醒國人健康帶入生活的重要性，更是以行動支持健走活動帶來的正面影響。

做為一家立志以「專注做好益菌」為使命的益生菌公司，豐華生技砥礪自我並深入鑽研益生菌對健康的好處，透過最嚴格的自我把關與第三方監督，持續給予民眾經科學實證安全、有效的益生菌來照顧國內外全體人民的健康。除此之外也積極實踐企業責任，促進社會健康和平的福祉。

豐華生技希望透過此次台癌基金會的健走活動，不僅提高大眾對健康的關注，也將「健康生活」觀念融入國人的日常，活動當日將在現場設立攤位之外，也為參與者提供益生菌健康知識，以幫助更多人了解實現健康的生活方式，現場更帶來打卡送禮活動，與主辦單位以及所有參與者一同響應。

欲了解更多，請洽官網：https://www.glac.com.tw/