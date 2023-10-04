世豐螺絲9月營收1.92億元 連續3月成長

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螺絲大廠世豐螺絲（2065）4日公布9月合併營收達1.92億元，較前月成長17.82％，且已連續3個月成長。累計今年1～9月合併營收為16.98億元，較去年同期減少11.02％。

世豐表示，受惠集團旗下DIY居家裝修、建築工業兩大領域主要客戶訂單需求逐步提振，且世豐仍持續與旗下歐美地區既有客戶共同設計、研發新螺絲產品，深化雙方良好業務合作關係，並不斷優化整體訂單產能分配、業務接單與原料採購調整應變彈性，以利於提升產品生產效率，皆係推升集團單月營收維持逐月成長態勢之原因。

不僅如此，世豐近年在總經理陳駿彥持續推動由上而下的數位轉型策略下，帶領集團不斷朝數位轉型與永續發展並行方向，更榮獲2023《哈佛商業評論》第三屆數位轉型鼎革獎—數位轉型中小型機構組領袖獎之殊榮，集團透過導入生產自動化、管理智能數據化等系統，除有效提升自動化生產比例、優化生產排程、數位化管理掌握庫存調控等面向，亦能滿足客戶多樣少量、訂單交期需求，可凸顯世豐數位轉型成果。

展望2023年第四季，世豐持審慎保守看法。觀察美洲地區客戶持續保持良好庫存去化，且市場對於螺絲螺帽產品仍保持一定需求，加上，集團透過持續完善旗下螺絲產品線、滿足多元市場應用，以期增添旗下利基型複合板螺絲、水泥板螺絲、汽車滑軌扣件等多款新品業務接單表現，同時趁勢進行客戶及產品銷售組合調整措施，有望提振客戶回補庫存備貨力道，並推升集團未來整體營運穩定發展。