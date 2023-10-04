單身女性、女同志不適用人工生殖法 綠委盼修法提配套

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《人工生殖法》立法已18年，因應社會發展，愈來愈多民眾希望能修法，保障單身女性和女同志，多位民進黨立委近日召開「提升生育自主！人工生殖法該修了」公聽會，邀請學者專家和部會討論修法可能，盼國健署盡快提出修法草案，在1個月內提出相關配套和系統建置的書面報告。

立委洪申翰表示，人工生殖法不應只針對不孕夫妻，應考量更廣義的生殖議題，看到更多人的需求，讓想生育的女性能放心在台灣生養，不是到海外進行人工生殖，面臨醫療、經濟和法律風險；立委林楚茵說，現行法規僅同意夫妻才能接受人工生殖，卻未跟上同性婚姻制度，聯合國日內瓦人權宣言對生育權的保障也並非侷限夫妻。

立委陳培瑜認為，國家政策須考慮「想生但無法生育」的人，台灣通過同志可共同收養小孩的權利後，應該盡力完整權益，因此推動人工生殖法修法至關重要；立委賴品妤說，愈來愈多單身女性凍卵，但後續想使用時，法律卻限制必須要異性配偶同意，凸顯目前法規的保障不足，違反憲法保障的平等權，因此是時候加速修法。

台灣同志家庭權益促進會秘書長黎璿萍指出，據統計，全台至少有500戶同志家庭，養育近800位子女，近3年來接受諮詢，希望生養女子的人高達2365人，她感慨同志前往海外人工生殖費用近百萬，必須背負龐大經濟、年齡壓力，還有人因此被詐騙。

彩虹平權大平台執行長鄧筑媛也說，行政院調查數據顯示，有近4成的同志有考慮要人工生殖，其中在20歲到29歲，有生養意願的同志是42.8％，更年輕的同志也因為同婚通過，對生養下一代有更高意願，該法討論已有10年，民間團體已提出修法版本，盼衛福部能有對案。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，現行法規排除不想進入婚姻，但有生育規畫的女性，明確歧視單身女性，背後其實也隱含對單親家庭的歧視，因此她呼籲，人工生殖技術應開放單身女性和女同志配偶使用，作為台灣正視多元親密關係或多元家庭關係的下一步。