臺中眷村文化節國慶連假開跑 重現眷村娛樂時光

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「2023臺中眷村文化節」將於10月7日至10月15日，串聯清水眷村文化園區、臺中市眷村文物館及歷史建築林懋陽故居(一德洋樓)三館盛大登場，今年以「眷村傳藝」為主題，邀請妙璇舞蹈團、身聲跨劇場及臺北曲藝團等傳統藝術表演團隊，重現舊時眷村的藝文娛樂時光，還有展覽、手作、市集及集章活動，歡迎全國民眾把握國慶連續假期，一起到臺中體驗眷村文化魅力。

文化局副局長曾能汀表示，文化局每年辦理眷村文化節活動，歷年來以竹籬笆的故事為主軸，發展出眷村每年不同的主題，從故事的「起飛」、「降落」、「成家」、「安居樂業」到今年的「眷村傳藝」，希望喚醒大家對眷舍的記憶、娛樂、情感的聯繫等，同時也保留眷村的有形與無形歷史文化。此外，雙十國慶焰火睽違9年重返臺中，邀請大家連假來臺中觀賞焰火、體驗眷村文化，絕對充實又有趣。

文化局表示，今年眷村文化節以「眷村傳藝」為主題，安排表演藝術團隊重現眷村的藝文娛樂活動。10月7日（星期六）下午2點「妙璇舞蹈團」演出《眷舞歡騰》，柔軟身段搭配豐富肢體動作，展現傳統民俗舞蹈的藝術價值。10月8日（星期日）下午2點「身聲跨劇場」《希望之翼》，以高蹺結合舞蹈演出，搭配面具及創意森巴鼓，充滿濃濃節慶氣息。10月10日（星期二）下午2點「台北曲藝團」演出《相聲來樂》對口相聲，讓民眾體驗眷村傳統休閒娛樂。

文化局表示，除了表演，還有地方社團及學校規劃展覽、手作體驗、表演及眷村美食分享等活動。清水眷村文化園區各個空間將有眷村客廳重現、清水眷村海報資料展、藍染作品展、中港高中及建國國小作品展、清水史前文化與軍事史蹟故事展等展覽。另外也有皮影戲製作、紙飛機與竹蜻蜓、史前文化捏陶、鰲峰山軍營圖騰絹印、型糊藍染與棉布藍晒手作等DIY課程。

此外，10月7日推出「老電影與傳統技藝」活動，特別邀請從事電影看板繪製超過一甲子的手繪大師謝森山，結合10月國慶以及清水眷村園區「空軍」的特色歷史背景，現場巧手製作《筧橋英烈傳》電影看板，展現逐漸失傳的復古味，以及老師傅手繪無可取代的溫度。

今日記者會活動現場，文化局副局長曾能汀、臺中市議員陳廷秀、臺中市眷村文物館館長趙佳祥、（一德洋樓）人文國際股份有限公司執行長 黃信彰、妙璇舞蹈團團長洪嫦嚀、臺北曲藝團企劃主任林珮珍、臺中市清水生活美學協會總幹事郭凱遠、臺中市清水小願文化創意協會總幹事楊培亨、米羅室內樂集藝術總監賈瑪莉、清水區公所人文課長王心怡、臺中市清水區建國國小校長黃朝恭、臺中市立中港高級中學校長簡崐鎰、立法院副院長蔡其昌服務處副主任王木炎、臺中市議會議長張清照服務處特助林祐聖、臺中市議會副議長顏莉敏服務處秘書蔡連定、臺中市議員楊典忠服務處秘書紀清山、臺中市議員王立任服務處特助林育德出席盛會。

文化局表示，位於北屯區的眷村文物館則推出「臺式復古文創市集」，包括新生社系列活動、市集、特展等，其中新生社活動將臺灣六七零年代的空軍俱樂部、大舞廳、餐酒館等場景搬進眷村。一德洋樓則在10月14日舉辦「玩轉老唱盤傳唱眷村時代的經典」。此外，今年活動期間規劃專屬集章活動，凡於DM集滿3個活動場館印章，即可在館舍服務處換取贈品（數量有限，兌完為止）。活動詳情請上臺中市港區藝術中心官網（https://www.tcsac.gov.tw/）、臺中眷村文物館（https://www.facebook.com/go.tmkvm/）及一德洋樓粉絲專頁（https://www.facebook.com/YideMansion/）。