范振鴻｜美股走弱 台股持續力守16,264

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盤勢分析，加權指數今日收跌180.96點（-1.1%），量能2,382.38億元，整體進一步量縮下跌，今日第三次力守16,264，16,200點連續觸及三次，因此短線關鍵點改看16,200，其餘短線看法都沒改變，空方沒有進一步延伸前持續偏多看待，10日線週五扣低後才有機會轉撐看法不變，月線壓力則還要兩週。

不過指數失守10/2轉強關鍵紅K低點，還是有再次轉弱的疑慮，也意味著短線16,200點不守空方延伸機率將大幅上升，下方大支撐看4月份高點約15,900~16,000。

櫃買指數（-0.45%）、電子指數（-1.03%）相對強勢，皆守住10/2低點，因此電子行情仍能期待，且AI概念股仍持續扮演撐盤要角，多數概念股開低走高收下影線或紅K，其中勤誠表現強勢收漲4%，廣達、台光電、金像電、台燿、奇鋐翻紅收漲。

金融指數（-1.38%）、非金電指數（-1.15%）則持續創波段新低。

短線多空頭家數重回收斂，儘管維持空方，但仍顯示中小結構緩步轉好，長線多空頭家數則持續擴張，其中空頭家數來到50%水準，多頭家數跌破20%，持續關注後續表現。

昨晚美國公布JOLTS職缺數，JOLTS職缺數公布大幅高於預期，顯示美國勞動力市場仍持續緊俏，加上FED官員喊話仍須持續升息壓抑通膨，僅管FED WATCH預估11月升息的機率並未大幅上升，但公債殖利率持續強升以及美元的強勢，仍成為美股昨天下跌的主因，接下來市場重點關注周五的非農數據，將進一步左右10月行情發展，而雙十連假過後，美股將開始密集公布財報。

市場重要大事預告：

10/4 （三）20:15 9月ADP就業數據

10/4 （三）22:00 9月ISM 服務業PMI數據

10/6 （五）20:30 9月 非農就業數據

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